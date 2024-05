Bad Bunny: filtran el look del cantante para la Met Gala 2024, salió tapado de su hotel

Bad Bunny se convirtió en uno de los famosos que no pueden faltar en la gran fiesta de la Met Gala que se lleva a cabo año con año en el Museo Metropolitano de Nueva York, a pesar de sus intentos porque su look no se descubriera antes de tiempo, ya que incluso salió tapado de su hotel, en redes sociales ya se inundó de imágenes sobre su atuendo.

Este lunes 6 de mayo es el día destinado de este 2024 para la Met Gala uno de los eventos más importantes en el mundo de la moda, la fiesta que además de reunir a diseñadores, estrellas de Hollywood, actores de televisión y cine, también convoca a cantantes y músicos, así como tampoco pueden faltar personajes de redes sociales.

Bad Bunny en la Met Gala 2024. AFP

¿Por qué Bad Bunny está en la Met Gala 2024?

Pero la presencia de Bad Bunny en la ceremonia de la Met Gala 2024 no es nada más porque se trata de uno de los cantantes latinos más importantes en todo el mundo, ya que además fue convocado para ser uno de los anfitriones de la gran noche, logro que solo pocos pueden presumir.

El intérprete de temas como “Un verano sin ti”, “Dákiti” y “Mónaco” formará parte del desplegado de famosos que eligió Anna Wintour, creadora del evento para ser los anfitriones, al igual que otras estrellas como Zendaya, Jennifer Lopez y Chris Hemsworth.

El tema de esta gala es "El Jardín del Tiempo". AFP

Bad Bunny no pudo esconder su look

El tema de esta Met Gala de 2024 es “Bellas durmientes: el despertar de la moda”, por lo que se les pidió a los invitados acudir bajo el código de vestimenta “El jardín del tiempo”. Bad Bunny hizo hasta lo imposible porque su look no se viera antes de tiempo e incluso hay imágenes en donde se ve tapado con una sábana blanca justo al salir de su hotel, esto con el objetivo de revelar su imagen hasta que estuviera en la alfombra roja.

Según la revista especializada en moda, Vogue lo que Bad Bunny lleva puesto es una elegante traje sastre azul marino en el que resaltan las líneas rojas y los pespuntes decorativos, de Maison Margiela Artisanal Collection por John Galliano, además como un punto a favor de su look se ven los mocasines con pezuñas y como accesorio un ramo de flores de Maga, especie de Puerto Rico.

Trató de cuidar su identidad. Captura de pantalla X/23metgala

Pero eso no es todo, ya que Benito, también aparece con un gran sombrero, guantes de piel y lentes de sol con forma de rombo, uno de los vestuarios más espectaculares y que muestran la relevancia del famoso dentro de la industria de la moda, además de la música.

¿Para qué se hace la Met Gala?

Hay que recordar que además de dar a conocer los mejores looks de las celebridades en Hollywood la Met Gala tiene como objetivo la recaudación de fondos para el instituto del vestido del museo, dinero que será destinado a la conservación te prendas históricas y es un evento que se realiza desde 1948 por Eleanor Lambert.