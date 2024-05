Larisa Mendizabal recibe pensión de su expareja, Augusto Bravo, tras infidelidad con Adianez Hernández

Han pasado algunos meses del escándalo que terminó con la relación de Larisa Mendizabal y Augusto Bravo, pero siguen surgiendo detalles que colocan a los involucrados una vez más en el ojo del huracán. Esta vez la actriz reveló que tras lo ocurrido recibe una pensión de su expareja, todo como parte de un acuerdo de concubinato que firmaron mucho antes de que se destapara la infidelidad del empresario con Adianez Hernández.

Larisa Mendizabal recibe pensión de su expareja

En entrevista para el programa “De primera mano”, Larisa Mendizabal explicó que antes de que se revelara la infidelidad de su ahora expareja, acordaron firmar un acuerdo con el que, por ley, en caso de separarse él le tiene que dar una pensión durante el mismo tiempo que estuvieron juntos como pareja, en su caso 11 años.

“Él y yo firmamos hace muchos meses ese convenio que es básicamente como de matrimonio, es igual. Te protege la ley, el haber vivido en concubinato, lo platicamos los dos, los dos estuvimos de acuerdo y no ha habido ningún problema con eso en todos estos meses (…) Yo sí lo quise hacer bien hecho, por ley, pero él fue el que me dijo, o sea ni siquiera yo lo pedí, él me dijo, la verdad sí habla bien de él. Me dijo: ‘Yo te voy a seguir apoyando’, entonces, es un apoyo que la verdad ahorita sí me ayuda mucho, me aliviana y por supuesto que habla bien de él”, dijo la actriz.

Sobre el proceso para sanar tras su escandalosa separación, añadió: “Bien, la verdad es que ahí voy, me siento mucho más en paz cada día. Estaba haciendo todo lo humanamente posible: terapia, cursos, leer, todo, y creo que algo está funcionando. Creo que ahorita me he dedicado a mí, a este proceso. Al principio sí estaba como en shock, paralizada, pero algo tuvo muy claro desde el principio y fue no quedarme nada más sentada llorando, esperando que la herida se volviera cicatriz”.

Larisa Mendizabal tiene un hijo con Rodrigo Cachero, expareja de Adianez Hernández. Foto: IG @larisamendizabal

La escandalosa separación de Larisa Mendizabal por una infidelidad

La polémica se desató en septiembre de 2023, cuando el actor Rodrigo Cachero confirmó con un video publicado en redes sociales que su entonces esposa, la actriz Adianez Hernández, le fue infiel. Al mismo tiempo, Larisa Mendizabal hizo público el engaño de Augusto Bravo, por lo que los rumores de que habría sido entre ellos no se hicieron esperar.

Tan sólo unos días después las sospechas de los fans se confirmaron y Larisa Mendizabal declaró estar confundida por la manera en la que pudieron relacionarse Hernández y Bravo, ya que no habían tenido contacto entre familias pese a que Rodrigo Cachero es el padre de su hijo. Ante esto, los ataques y críticas a la nueva pareja no se hicieron esperar y la actriz se defendió argumentando que existían problemas en su matrimonio.

“Con Rodrigo mi amor se terminó (…) Fue muy difícil y yo sé que no lo hice bien, lo reconozco, hoy le ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa y todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer. Pido disculpas a mis papás, principalmente a mi mamá por el dolor causado. No supe controlar mis emociones, sí, me enamoré. Desafortunadamente cuando en las relaciones cabe un tercero es porque las cosas no están bien”, dijo Hernández.