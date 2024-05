La foto con la que Adianez Hernández reavivó los rumores de embarazo: "Se hizo grande la familia"

Aunque han pasado algunos meses de que se destapó su infidelidad, Adianez Hernández sigue dando qué hablar por su relación con Augusto Bravo y los rumores de que podría estar embarazada son cada vez más fuertes. Esta vez fue la conductora quien reavivó esta teoría con una fotografía compartida en redes sociales en la que aparece junto a su actual pareja sosteniendo un pequeño patito mientras afirman que la “familia creció”.

¿Adianez Hernández embarazada?

“Y entonces… se hizo grande la familia”, es el mensaje con el que Adianez Hernández compartió una foto de su reciente viaje a Disney en el que posa sosteniendo un peluche junto a su pareja, una botarga del pato Donald y de Daisy afirmando que los personajes tuvieron un bebé. Esto de inmediato desató rumores de que podría estar esperando a su tercer bebé, dando la tierna noticia de esta manera tras su escandalosa separación en 2023.

Adianez Hernández reaviva rumores de embarazo con foto en Disney. Foto: IG @adianezhzr

Aunque la noticia generó gran alboroto en redes sociales, la conductora no dudó en aclarar que todo se trataba de un juego con los personajes de Disney y negó estar embarazada: “Una disculpita a todos los que pensaron que era nuestro patito on board, pero les prometo que la noticia no la daría así. Si leen bien el post dice quiénes son los papás de ese patito. Es que nunca vimos en las caricaturas que la familia creciera y pues por fin les llegó a ellos”.

En abril pasado la exparticipante de “Survivor México” también generó rumores de que podría estar embarazada por una “pancita” que mostró durante uno de sus videos. Al respecto, una vez más negó estar en la dulce espera, sin embargo, no rechazó la posibilidad de que esté en sus planes junto a su pareja, Augusto Bravo, con quien le fue infiel al actor Rodrigo Cachero.

Adianez Hernández no descarta la posibilidad de ser madre por tercera ocasión. Foto: IG @adianezhzr

Destapan infidelidad de Adianez Hernández

En septiembre de 2023 el actor Rodrigo Cachero destapó la infidelidad de Adianez Hernández a través de un video en redes sociales donde comparaba su caso con el de la cantante colombiana Shakira y lo que le ocurrió con el exfutbolista Gerard Piqué. A la par, la actriz Larisa Mendizabal, quien es la empareja de Cachero y madre de su hijo mayor, reveló que su entonces pareja, Agusto Bravo, también la había engañado.

Tan sólo unos días después se reveló que Adianez Hernández le fue infiel al actor con la pareja de Larisa Mendizabal, quien se mostró confundida por la manera en la que se vincularon debido a que no existía contacto entre las familias pese a que su hijo tiene una buena relación con su padre, Rodrigo Cachero.

En septiembre de 2023 se destapó la infidelidad de Adianez Hernández con Augusto Bravo. Foto: IG @adianezhzr

Al respecto, Hernández no dudó en responder a las críticas y los ataques que recibió en redes sociales con un video que eliminó poco después de su cuenta de Instagram: “Con Rodrigo mi amor se terminó (…) Fue muy difícil y yo sé que no lo hice bien, lo reconozco, hoy le ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa y todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer. Pido disculpas a mis papás, principalmente a mi mamá por el dolor causado”.

Añadió: “No supe controlar mis emociones, sí, me enamoré. Desafortunadamente cuando en las relaciones cabe un tercero es porque las cosas no están bien, sabemos que hay quiebre y que con amor se superan, pero cuando esos quiebres rompen ciertos límites superarlo es muy difícil y el amor se desgast