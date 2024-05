¿Canelo Álvarez le fue infiel a Fernanda? Actriz revela que la contactó por Instagram: "jamás voy a responder a un hombre casado"

El nombre de Canelo Álvarez volvió a colocarse en medio de la polémica, pero en esta ocasión es algo más fuerte que la pelea que tuvo con Óscar de la Hoya. De acuerdo con una afamada actriz, el boxeador tapatío quiso serle infiel a su esposa, Fernanda Gómez. La actriz contó que le contactó por Instagram, aunque ella no contestó

De acuerdo con información de 'Chisme No Like', el campeón mundial de peso supermediano habría contactado a una de las mujeres más lindas del espectáculo para salirse de la línea del matrimonio. En el programa entrevistaron a Verónica Montes, la dama que se negó a tener un encuentro con Canelo por respeto a su mujer.

Canelo Álvarez habría dado indicios de infidelidad a Fernanda Gómez (IG: canelo)

Verónica Montes revela que Canelo se le insinuó

El programa de espectáculos confirmó que tenían el mensaje que habría mandado el pugilista mexicano en el que se revelaba un principio de infidelidad. En el show dejaron ver el 'Hola' que le mandó Canelo a Verónica Montes por Instagram para comenzar la conversación con la peruana. Si bien ese mensaje no tiene nada de malo, los conductores pasaron a presentar a la actriz para que diera más detalles sobre lo ocurrido con Álvarez.

Verónica Montes fue la encargada de revelar que Canelo la había contactado (IG: _veronicamontes)

Verónica no dudó en revelar que ocurrió después del 'hola' que le mandó Canelo. La realidad es que no ocurrió nada más, ya que la peruana decidió no contestar al primer mensaje que le envió el tapatío. Si bien no tiene nada de malo un 'hola', la realidad es que va en contra de los valores de la actriz contestarle a personas casadas.

"Lo que te puedo decir es que en este medio estando en redes sociales le pueden llegar mensajes de cualquier persona. Yo jamás voy a responder a un hombre casado (...) La verdad yo no estoy buscando a alguien en redes sociales", dijo Verónica.

El mensaje que le habría mandado Canelo a Verónica (Recorte de pantalla)

El motivo por el que Verónica no le contestó el mensaje a Canelo tiene que ver con que ella no quiere y no busca nada con personas casadas. La peruana tiene claro que no le gustaría vivir una situación con la que viviría Fernanda y por ese motivo no tiene pensado contestarle al boxeador o a cualquier hombre casado que no sea conocido suyo en redes sociales.

"De cualquier persona casada. Yo no me atrevo a meterme en un matrimonio. Es algo que no me me gustaría que me hagan, cuando me case, entonces jamás lo haría", expresó Montes durante la entrevista.

Verónica terminó el tema sobre Canelo dejando claro que no le va a contestar a él o a cualquier hombre casado. Además de confirmar que en estos momentos se encuentra ocupada viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. No está buscando nada, pero no se niega a que en algún momento pueda conocer a alguien.