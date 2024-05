Esto es lo que opinó Óscar de la Hoya sobre la victoria de Canelo a Munguía

Óscar de la Hoya habla después de la pelea del Canelo y Munguía. Especial

Canelo Álvarez y Jaime Munguía fueron los encargados de presentar el espectáculo en Las Vegas y para todo México el pasado sábado. Después de ver a Saúl como un claro favorito, Óscar de la Hoya, promotor del tijuanense dio su opinión sobre lo visto en el ring del T-Mobile Arena. Esto fue lo que dijo de boxeador que retuvo sus cuatro cinturones en el peso Supermediano.

Se tiene que recordar que Canelo y 'Golden Boy' tienen una rivalidad que va más allá de lo deportivo. El promotor y el pugilista tapatío se tiene un odio a nivel empresarial que quedó claro en la conferencia de prensa. Ahora, es momento de saber que opinó el promotor de Jaime Munguía después de ver que su pupilo no pudo derrotar al pugilista de 33 años.

¿Qué opinó De la Hoya sobre la victoria de Canelo?

Al terminar la pelea en el T-Mobile Arena, el 'Golden Boy' se acercó a los micrófonos de la transmisión para hablar sobre lo que vio en el ring. En su discurso dejó claro que Munguía tiene mucho que aprender, pero que es el inicio de una carrera muy prometedora para el boxeo mexicano y mundial. En su discurso no podía no hablar de Saúl Álvarez, donde no pudo decir que es el mejor pugilista de la actualidad, sino que se refirió como "la cara del boxeo".

"Yo vi a Jaime Munguía muy bien, lo hizo muy bien. Perdió contra el, el... la cara del boxeo y para ir dos asaltos (ganando) con la cara del boxeo le doy todo el crédito del mundo a Jaime. Canelo hizo una buena pelea, no hay que quitarle nada. Yo siempre he respetado a Canelo dentro del cuadrilátero. Yo siempre he dicho que es un buen peleador, y lo hizo muy bien", expresó Óscar.

¿Qué sigue para Jaime Munguía y Canelo Álvarez?

Si bien es cierto que es muy pronto para hablar de una próxima pelea, la realidad es que tanto Jaime Munguía y Canelo Álvarez la tienen clara. Ahora toca descansar y prensar en el próximo rival. Por un lado, De la Hoya piensa que esta pelea fue una buena forma de hacer que Jaime entienda lo que debe hacer para poder estar en la élite del boxeo.

"Jaime es el comienzo, es el comienzo del año. Con la experiencia que va a recibir con esta pelea, es el comienzo para él", dijo 'Golden Boy' para dejar claro que el de Tijuana volverá a subirse al ring en este 2024 con la misión de seguir creciendo profesionalmente.

Del otro lado de la moneda está el campeón. Canelo preparó una fiesta para celebrar su victoria y con esto comenzar una temporada de descanso y de estar con la familia previo a pensar en el próximo rival. Por ahora no se sabe quién será su contrincante, pero se espera que el tapatío vuelva al ring, mínimo una vez más, antes de que termine el año.