Kings League: ¿cómo jugadores del draft lograron destacar en una liga dominada por exfutbolistas profesionales?

El Final Four de la Kings League está cada vez más cerca y con éste el final del primer split de una liga que llegó a México para revolucionar la forma de ver y vivir el futbol. Previo a conocer al campeón el próximo 4 de mayo en el Estadio Azteca, toca hablar de un tema que se ha mencionado poco. Los jugadores del draft que lograron sobresalir en una liga que fue dominada por exfutbolistas profesionales. Tito Villa, Erbin Trejo, Martín Bravo, Walter Ayoví, Osvaldo Martínez y muchos más fueron los grandes protagonistas. Ahora toca hablar de los jugadores poco conocidos que brillaron en la liga.

Los jugadores del draft encontraron en la Kings League una segunda oportunidad para alcanzar el profesionalismo en el fútbol, ya que en muchos de los casos, los jugadores se formaron en las fuerzas básicas de algunos equipos de la Primera División e, inclusive, alcanzaron disputar algunos partidos en divisiones como la Liga de Ascenso, Segunda o Tercera División. Entre los nombres más destacados se encuentran: Pato Arias, Gustavo Guillén, César Romo y Santiago Lagarde.

Patricio Arias, Santiago Lagarde y César Romo con el equipo de Producciones Reyes Esquer (Cortesía de Producciones Reyes Esquer)

¿Cómo lograron sobresalir los jugadores del draft en una liga dominada por exprofesionales?

Si bien la Kings League presentó una segunda oportunidad para todos para mantenerse en el fútbol, para los del draft fue mucho más importante, ya que era la posibilidad de alcanzar el profesionalismo que anhelaron por muchos años. El Heraldo de México tuvo el acercamiento con tres de los jugadores más destacados del primer split previo a jugarse el Final Four. Entre los temas que se tocaron están: lo que significó la Kings League para ellos y algunos detalles sobre la forma en la que lograron adaptarse al formato y lo que fue enfrentarse a jugadores consagrados en la historia del Fútbol Mexicano. lo más importante, cómo le hicieron para destacar entre tanta leyenda del fútbol nacional.

Patricio Arias, César Romo y Santiago Lagarde fueron tres de los nombres que más sonaron en sus respectivos equipos a lo largo de los 12 partidos de temporada regular, inclusive uno de ellos llegando a ser el capitán de su equipo. A lo largo de estos partidos, los futbolistas lograron afianzarse en sus respectivos clubes disputando, en ocasiones, el puesto contra jugadores de la talla de Erbin Trejo, Walter Ayoví o Luis Moreno. Eso sí, sus buenas actuaciones los llevaron a estar en boca de todos. Ahora, los jugadores de Producciones Reyes Esquer están listos para seguir apoderándose de la Kings League.

Los tres futbolistas dejaron claro que a pesar de saber que se tenían que medir contra profesionales, la mejor manera de encontrar un lugar en sus respectivo clubes era recordar que todos son iguales y que debían demostrar porque fueron seleccionados en el draft. La pelea interna por un lugar en el equipo titular, así como el demostrar los días de partidos era clave para destacar entre leyendas del fútbol profesional.

Patricio Arias se colocó dentro de los 10 mejores goleadores de la Kings League (Cortesía de Producciones Reyes Esquer)

¿Qué significó la Kings League para los jugadores del draft?

Pato Arias fue uno de los jugadores más destacados al colocarse dentro de los 10 mejores goleadores del torneo, compitiendo sólo contra exprofesionales en dicha categoría y con Gustavo Guillén, otra de las grandes sorpresa del torneo. Uno de los puntos más destacados de Arias fue que se desempeña como defensa, pero eso no le limitó la posibilidad de ser un goleador en temporada regular e inclusive en los play off marcando los 3 goles contra Olimpo United. Lamentablemente su equipo perdió y no avanzó en la fase final del torneo. Para Pato, la Kings League fue un renacer en el fútbol a sus 21 años con el equipo de James Rodríguez.

"Para mí fue un renacer en el fútbol. Es un cambio completo a lo que estaba acostumbrado, a lo que he vivido toda mi vida en temas de equipos, de presiones, de formato. Es un proyecto que me cambió la perspectiva del fútbol y de que no todo tiene que ser tan pesado el ambiente como el que se vive en el país". indicó el capitán de Parceros.

César Romo, quizás uno de los nombres menos sonados, fue un pilar en el mediocampo de Raniza, equipo que estará presente en el Final Four. La solidez del mediocampista, así como su visión de juego lo llevaron a afianzarse en el equipo de Alana Flores. Disputó 12 partidos y colaboró con 4 goles, siendo el de play offs el más importante, hasta el momento. Para César, el estar en la Kings League significó un cambio en su vida, ya que fue una segunda oportunidad en el fútbol.

César Romo considera que la Kings League fue una segunda oportunidad para volver al fútbol (Cortesía de Producciones Reyes Esquer)

"Pues la Kings League para mí fue un cambio de vida. Fue una segunda oportunidad para poder llegar a algo que no logré hace tiempo atrás que fue llegar a ser futbolista profesional. Aunque sea en fútbol siete, creo que es un proyecto (la Kings League) muy profesional y más complicado de lo que yo esperaba. Es un nuevo estilo de vida y regresar a tener un compromiso con un equipo", comenzó su relato el mediocampista de Raniza.

Lagarde se incorporó a Cuervos después de pasar por los filtros del draft. En el equipo tuvo que medirse con jugadores de la talla de Erbin Trejo y Manuel Viniegra. Su talento y calidad hicieron que el joven de 28 años se hiciera de un lugar en el mediocampo. Después del primer split terminó con 11 juegos disputados 4 goles y 1 asistencia. El gol más importante fue el que metió contra West Santos, ya que fue doble. Para Santi, la Kings League significó volver a hacer lo que más le gusta, ya que desde los 9 años estaba involucrado en el alto rendimiento del deporte.

"Ha sido una experiencia muy bonita, muy padre. El tema de jugar futbol es lo que más me gusta, entonces estoy muy contento. Desde los 9 años estoy metido en el tema del alto rendimiento, por un tiempo lo dejé, pero con el tema de la Kings League lo volví a retomar", dijo el integrante de Club de Cuervos.

Lagarde tuvo que competir con Erbin Trejo por un lugar en Cuervos (Cortesía de Producciones Reyes Esquer)

¿Cómo fue competir contra profesionales?

Para Santiago fue un tema de importancia, ya que al formarse y crecer en el alto rendimiento consideró que toda la vida ha jugado con profesionales. El tener que pelear una posición contra leyendas del fútbol mexicano fue complejo, pero la constancia y el trabajo diario fueron los pilares para lograrlo.

"Toda la vida he estado jugando contra profesionales y exprofesionales entonces, yo creo que normal. El competir por un lugar contra ellos es complejo, pero es estar al nivel, es prepararse todos los días y cada quien tiene su propio camino. Lo que me gusta es que traen experiencia y se nota y obviamente es más complicado (enfrentarse), pero cuando estás en la canchas estás al tú por tú y no piensas si es exprofesional... todos somos iguales y todos vamos por el mismo objetivo que es ganar el mismo partido", dijo Santiago.

El defensor de Parceros ya tenía experiencia previa con profesionales debido a su paso por la Liga de Expansión, pero eso no quita que sea nuevo para él el hacerlo en este formato. Pato tiene claro que es un orgullo poder competir contra figuras de la talla de Tito Villa, Martín Bravo y el resto de leyendas del fútbol mexicano que se han presentado en el primer split.

"Es mucho orgullo poder enfrentarte a gente con tanto nivel, con tanta calidad y te hace sentir bien. Estás en el mismo lugar que él y le estás compitiendo en el tú por tú a una persona que tuvo una carrera tan remarcable. Para mí es una motivación poder estar en la cancha con ellos y contra ellos. Me hace darme cuenta que soy capaz de jugar a ese nivel y les puedo competir a todos", expresó Arias.

Patricio no tuvo que pelear por un puesto, directamente, en su posición en Parceros, pero su reto fue el poder integrar a todos los jugadores del equipo. El ser el capitán tenía un reto todavía más grande fuera de la cancha para el joven de 21 años.

"El reto ha sido integrar a todos y más a mí como capitán. Por una parte tienes a gente con muchísima experiencia que viene a la Kings League a un nuevo formato, pero habiendo vivido una carrera completa en Primera División y por el otro lado tienes a toda la gente del draft que son nuevos en esto, que nunca han tenido una experiencia así. Esa combinación puede llegar a generar un choque muy fuerte, no por egos, pero sí por la personalidad de estas personas (los exprofesionales), que tienen una personalidad más fuerte, más competitiva", dijo el capitán de Parceros.

Patricio Arias tenía la tarea de unir a su equipo como capitán de Parceros (Cortesía de Promociones Reyes Esquer)

Romo ha vivido de dos formas el tener que competir con profesionales en la Kings League. Por un lado considera que tuvo que ganarse un lugar por todas las circunstancias que vivió en el draft, pero al mismo tiempo considera interesante el ir madurando y encontrar el punto de hasta donde se puede respetar al exprofesional y hasta donde se deben considerar como iguales. César considera que también le están dando una segunda oportunidad y parte como un igual en la Kings League. Eso sí, asegura que los profesionales de su club fueron muy abiertos y no hicieron que existiera una lucha de egos.

"Si es Osvaldo Martínez, Wlater Ayoví o Torres Nilo, en mi caso, pero debo demostrar que puedo competir con ellos, sino nunca me van a utilizar en el campo al lado de ellos. Al principio si los respetaba bastante, pero ahorita que ya me gané mi lugar (en el club) creo que también el respeto es mutuo y eso haces que juegues bien y estés en un buen lugar en la tabla. A mi me gusta demostrarles que puedo competir al mismo nivel, siendo quien sea y siendo un don nadie", expresó el mediocampista de 28 años.

¿Cómo fue la adaptación a la Kings League?

La liga creada por Piqué tiene una serie de reglas que salen de lo normal. Desde el gol doble, el famoso dado que puede dejar a los equipos jugando 1 vs 1, las tarjetas y muchos otros factores que hacen que sea divertida para los espectadores, pero compleja para los jugadores. Esto fue lo que opinaron los integrantes de Cuervos, Raniza y Parceros del formato.

César considera que la Kings League será su futuro, al menos por los próximos 5 años, pero no todo fue positivo, ya que primero se tuvo que adaptar al formato y las reglas que tiene la liga de Piqué y compañía. Lo que más le costó fue el tema de tener que combinar el show con una nueva forma de jugar fútbol. El integrante de Raniza ve como una ventaja el que sean partidos de 40 minutos, ya que lo hace más ameno para los aficionados; además de tener la combinación de profesionales, ya que lo hace aspiracional para muchos futbolistas.

"Sí es fútbol en esencia, pero la escalera y otras reglas que tiene pueden cambiar el partido muy rápido. Por eso es complicado adaptarte a esos formatos y reglas. Una vez que ya lo entiendes, al menos yo, en mi equipo, creo que le he sabido sacar muchos beneficios (al formato)". dijo Romo, a lo que agregó: "la regla que más me ha costado es la tarjeta del shootout o penalti porque la pueden cobrar en cualquier momento. La regla del gol doble le da buen sazón al partido porque deja abierta la posibilidad en los últimos minutos", explicó el integrante de Raniza.

Lagarde piensa que el formato es un poco complejo, el agarrarle la onda, pero es muy atractivo, ya que siempre estás peleando el resultado, pero considera que les dan poco tiempo y los partidos se acaban demasiado rápido. A pesar de estas ventajas y desventajas, el jugador tiene una regla favorita y una que no le gusta tanto.

"La regla que más me ha costado es el 1 vs 1, ya que es muy explosiva y dinámica. La que más me gusta es cuando se puede tirar de portería a portería.", dijo el mediocampista de cuervos.

Lagarde celebrando un gol con Cuervos (Cortesía de Producciones Reyes Esquer)

Arias asegura que la adaptación a Parceros y al formato de la Kings League no fue tan complicado, quizás las reglas fue lo que significó el gran reto debido a que fue nuevo para todos, pero si se habla de fútbol siete, está acostumbrado debido a que juega con sus amigos y en los recreos desde pequeño.

"El adaptarme siento que no fue tan complicado. Igual siento que tengo un perfil de jugador que se puede aprovechar mucho. Puedo jugar de central o lateral y esos cambios de posiciones me dan cierta ventaja aquí (en la Kings League). (...) Yo creo que las reglas y el tiempo fue algo que me costó en la adaptación. El partido se pasa muy rápido y el juego puede cambiar drásticamente con las reglas y todo. El gol doble del final es algo que me ha costado muchísimo... es mucha presión hasta en un resultado favorable. La que más me gusta es el dado, ya que en el 1 contra 1 he hecho todos mis goles.

¿Qué esperas que ocurra en el Azteca?

De los tres jugadores que hablaron con El Heraldo de México sólo el integrante de Raniza logró pasar a la última fase del primer split, es decir, al Final Four. El evento que se realizará en el Azteca tendrá los duelos entre Galácticos del Caribe y Raniza; mientras que la otra llave para conocer a los finalistas será entre Persas y Real Titanes. Para Romo, el poder presentarse en el Estadio Azteca para jugar un partido oficial, al menos en la Kings League, es un sueño hecho realidad.

"Es un sueño hecho realidad. Yo creo que jugar en el Azteca con una afición de este tamaño, con exfubolistas de renombre que ya saben lo que es jugar ahí, pero en el fútbol profesional... Yo creo que es un sueño hecho realidad, pero creo que estoy preparado para afrontar ese reto y creo que tenemos buenas posibilidades de salir campeones.(...) Si gano le dedico el título a mis papás por apoyarme y decirme: 'ahí vas otra vez, pero vamos a apoyarte' y a dos personas más. A mi novia y a Miguel Lara", terminó César.