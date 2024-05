A dos años de su ruptura, Christian Nodal habla de cómo fue su relación con Belinda: "me hicieron mucho daño"

En medio de los rumores de supuesta ruptura entre Christian Nodal y Cazzu, se dio a conocer una entrevista en la que el intérprete de regional mexicano habló de su pasado con Belinda, de quien fue novio y prometido, además de dedicarle varios tatuajes en distintas zonas de su cuerpo, incluyendo la cara. A dos años de su truene con la protagonista de "Bienvenidos a Edén", el famoso rompió el silencio y dio nuevos detalles del vínculo en el que lo habrían dañado.

Christian Nodal rompe el silencio sobre su relación con Belinda; lo dañaron y no quiere que se repita

El intérprete de "De los besos que te di" ofreció una entrevista al programa "Aquí y ahora" en la que habló por primera vez del noviazgo que tuvo con Belinda. Aunque para nadie fue secreto que los excoaches de "La Voz México" tuvieron una ruptura nada amigable y que de hecho dejó varios escándalos dentro del mundo del espectáculo, ahora fue el propio cantante quien rompió el silencio y reveló que desea que lo que vivió no se vuelva a repetir.

Su relación fue muy mediática. (Foto: IG @christianodalfans)

"Trascendió a cosas que me hicieron mucho daño, pero todo pasa por algo en la vida, yo entendí muchas cosas que quiero que nunca se repitan, ¿me entiendes? Ya entendí qué (cosas) nunca más volver a hacer", dijo Nodal.

Aunque el ahora padre de una bebita de nombre Inti, junto a Cazzu, evitó dar más detalles sobre esta escandalosa relación que le dejó varios daños, sí confesó que su romance con Belinda le permitió tener varias enseñanzas. Sin dar mayores declaraciones, Nodal contó que no piensa volver a cometer algunos errores y que habrían hecho que su compromiso con la ojiverde no funcionara.

Nodal ya se borró los tatuajes de su cara. (Foto: IG @nodal)

"Que no repitan cosas, cuestiones, errores, lo que sea. No volverlos a repetir jamás en la vida", concluyó sobre el tema Christian Nodal. Cabe destacar que estas declaraciones hicieron mucho ruido entre los fans no sólo porque han pasado dos años desde que se dio por concluida esta relación, sino también porque los comentarios surgen en lo que sería un mal momento entre la relación del cantante con la argentina Cazzu.

Y es que pese a tener una hija en común y presumir sus vidas en redes sociales, han pasado ya varias semanas en las que no se les ve juntos. Además, el pasado 10 de mayo, día en el que se celebra el Día de las Madres, Nodal no compartió ningún mensaje para la mamá de su bebita Inti.