VIDEO: Christian Nodal a punto de desmayarse en pleno concierto por intenso calor en Tabasco

Christian Nodal retomó con éxito su presencia en los escenarios con algunas presentaciones en México como parte de su “Pa’l Cora Tour”, sin embargo, la intensa ola de calor que azota gran parte del país le cobró factura y estuvo a punto de desmayarse en pleno concierto. Visiblemente agotado y abrumado, la estrella de regional mexicano pidió disculpas al público y detuvo el espectáculo para poder retirarse por unos minutos al camerino y recuperarse.

Christian Nodal a punto de desmayarse durante concierto

El intérprete de "Botella tras botella" se presentó recientemente en el Palenque de Tabasco, lugar donde las temperaturas superiores a los 35 grados centígrados no detuvieron a los fans del cantante para corear cada una de sus canciones. Aunque al inicio Nodal se mostró con gran energía y, según medios locales, contaba con ventilación en el escenario, no fue suficiente y tras casi dos horas de concierto se notaba cansado y abrumado.

Christian Nodal a punto de desmayarse en pleno concierto por intenso calor en Tabasco. Foto: Captura de pantalla TikTok @paolamtellez

Con la camisa desabotonada y empapada en sudor, Christian Nodal alertó a su equipo de su mal estado físico al sostenerse del micrófono por lo que pidió disculpas al público al informar que detendría su concierto por unos minutos para poder volver a su camino y poder refrescarse. Una vez recuperado, el cantante volvió al escenario y continuó su presentación por una hora más cautivando a los presentes.

“Nadie está soportando el calor en ninguna parte de la República Mexicana”, “El calor más feo que he sentido. Perdón, Tabasco”, “Y eso que es sonorense”, “Ya deberían de acondicionarlo, luego por el calor”, “Si sólo estamos a 54 grados, no hay calor”, “Él está viviendo en Argentina, es normal sentir el cambio de clima” y “La neta se pasan que no tenga aire acondicionado ese palenque”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.

Critican a Christian Nodal tras mostrar su apoyo a Maripily Rivera en LCDLF 4. Foto: IG @nodal

Críticas a Christian Nodal por su aparición en LCDLF 4

En medio del éxito que goza por su reciente gira, Christian Nodal se convirtió en blanco de críticas a través de redes sociales por el reciente video en el que le muestra su apoyo a la modelo puertorriqueña Maripily Rivera como finalista de "La Casa de los Famosos 4" y no al cantante Lupillo Rivera, quien tuvo una relación con Belinda antes del romance que la cantante tuvo con el sonorense.

“Extrañas a Belinda”, “Ardido Nodal, te duele que Belinda saliera con Lupillo antes que tú”, “¿Apoco el concierto lo llenó Puerto Rico? Que bueno que apoyas a Maripily”, “¿Así amas a tu país? Preferiste Puerto Rico”, “Cancelado”, “Que vergüenza apoyando a Maripily”, “Vete pa’ Puerto Rico si tan feliz te hace” y “Siento que quieres llamar la atención de Belinda mostrando que has pedido seguir, pero en el fondo te ahogas en la tristeza”, son algunos de los comentarios en su cuenta de Instagram.