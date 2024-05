VIDEO: Christian Nodal revela el gran disgusto que le dio a su mamá y por el que “casi se muere”

El cantante mexicano Christian Nodal dio a conocer que en más de una ocasión hizo sufrir a su mamá Cristy Nodal debido a una importante decisión que tomó y por la que ahora está arrepentido, el famoso reveló que su familia nunca estuvo de acuerdo en que se tatuara la cara.

Christian Nodal ha confesado en varias ocasiones qué fue un error hacerse varios tatuajes en el rostro, el cantante más famoso del regional mexicano ahora sufre las consecuencias de las decisiones que tomó en el pasado, ya que se encuentra en un proceso para retirar todo lo que se aprecia en su rostro.

Nodal hizo sufrir a su mamá.

¿Qué dijo la mamá de Nodal de los tatuajes del cantante?

El intérprete fue cuestionado por Raúl de Molina sobre la opinión de su mamá respecto a todos los tatuajes que se hizo en el rostro, la respuesta de Christian Nodal fue que hizo enojar tanto a su madre qué casi se muere, además agregó que su papá tampoco estuvo de acuerdo en que llevara tanta tinta en la cara.

“Casi se muere mi mamá y mi papá peor” es lo que contó la estrella de regional mexicano, quien contó que en el momento en el que decidió hacerse muchos tatuajes en el rostro estaba pasando por una situación importante en su vida, pero ahora tomó la decisión de eliminarlos.

El cantante tiene una buena relación con su mamá.

¿Por qué Nodal se va a quitar los tatuajes?

Desde el 2023 se dio a conocer la noticia de que Christian Nodal había empezado el proceso para eliminar los tatuajes que llevaba en el rostro, el motivo de esta controversial decisión fue que antes de que naciera su hija Inti el cantante optó por quitarse la tinta para que la bebé reconociera su cara.

Después de varios meses de sesiones costosas, Christian Nodal aún tiene algunos tatuajes en el rostro, pero se ven más difuminados, asimismo ha dado a conocer que el proceso para quitarlos es bastante doloroso, por lo que se arrepiente de lo que hizo en el pasado.

Cristy siempre apoya la carrera de su hijo.

¿Dónde se presentará Christian Nodal en 2024?

El intérprete de “Adiós amor” y “Ya no somos ni seremos” ha recorrido con éxito varias de las ciudades de México y aún le quedan algunas en dónde prometió ofrecer el mejor de los conciertos del 2024, pero su ruta musical no se acaba ahí ya que también hay varias fechas programadas para Estados Unidos, mismas que se pueden apreciar a través de las cuentas oficiales del cantante en donde da los mayores detalles de sus eventos.

Pero el tema de tatuajes y de conciertos no es lo único de lo que hablan los fanáticos de Christian Nodal ya que recientemente se empezó a correr el rumor de que las cosas con su pareja sentimental, la cantante Cazzu ya no estaban funcionando debido a que Nodal eliminó las fotografías que tiene con ella y con su hija Inti de su red social Instagram, pero hasta el momento el artista no ha dado a conocer mayores detalles sobre una separación