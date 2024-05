Christian Nodal adelanta una de sus nuevas canciones y revela la fecha en la que estrena su próximo disco: VIDEO

Christian Nodal se encuentra en una gira por toda la República Mexicana y no podía dejar pasar la oportunidad de presentarse en Hermosillo, Sonora, lugar que aseguró que siente como casa, ya que se sabe que el cantante de regional mexicano es originario de Caborca, uno de los municipios de dicho Estado.

La celebridad fue parte de los artistas que integraron el escenario del Foro de las Estrellas de la Expogan 2024 y como buen profeta en su tierra, los sonorenses atendieron el llamado qué hizo Christian Nodal y lo acompañaron en el exitoso evento que realizó en donde además de cantar sus canciones más populares también compartió parte de los temas inéditos que vienen para su carrera.

“Siempre que me dicen que vengo para Sonora, para Hermosillo se me llena en pecho de orgullo, siento que a veces paso tiempo en vuelos y en diferentes ciudades que a veces no sé en donde es mi hogar, pero cuando llego acá sé que aquí esta mi raza”, es lo que mencionó Nodal antes de cantar el tema