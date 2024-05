"No me veía papá", Christian Nodal revela que no esperaba convertirse en padre; así se enteró que Cazzu estaba embarazada

Uno de los artistas más exitosos del regional mexicano, sin duda alguna es Christian Nodal, pues a sus 25 años de edad ha logrado no solo vender un gran número de discos o llenar importantes recintos, sino que también logró tener el cariño y admiración de millones de personas.

No por nada es uno de los grandes favoritos y aunque Nodal ha revelado en distintas ocasiones que además de ser un gran artista uno de sus grandes sueños era ser un papá joven, sin embargo, en una reciente entrevista abrió su corazón y confesó que no esperaba que su novia Cazzu quedará embarazada.

Nodal y Cazzu no esperaban a Inti, pero su llegada los hizo felices.

Foto: IG @cazzu

En entrevista para el podcast Noche de Luz, Christian Nodal abrió su corazón y dio detalles de su paternidad y cómo es que se siente con la llegada de Inti a su vida, pues aunque él siempre reveló que quería ser papá joven, confesó que no se veía en ese momento como tal.

Pese a que en el momento en que le dieron la noticia de la llegada de Inti, el cantante recuerda que no se veía como papá sin, embargo, nunca esquivó esa responsabilidad, pues tenía claro que le gustaría ser un papá joven y tener la energía de jugar y convivir con su hija.

“Haber, no me veía papá, no, no me veía papá pero tampoco era algo que estuviera esquivando ¿sabes?, yo siempre quise ser papá joven… me gusta mucho ser papá joven, pero te mentiría si te digo que ‘ah si ya me veía como papá con ella’ no, no, no…”, relató Nodal.