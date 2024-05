Los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula intentaron conocer al youtuber Fede Vigevani, pero los rechazó: "no sabía quiénes eran"

Fede Vigevani, uno de los youtubers más populares de Latinoamérica, contó en entrevista con Yordi Rosado cómo fue el momento en que los hijos de Luis Miguel intentaron conocerlo, pero él los rechazó sin saber quiénes eran. El creador de contenido relató que los pequeños querían sacarse una foto pero él no accedió, aunque no por un mal gesto.

El youtuber uruguayo, quien cuenta con casi 50 millones de suscriptores en YouTube, se ha vuelto muy popular en los últimos años por su contenido. El joven de 29 años comparte videos de terror en su mayoría, tema que le ha encantado a su público entre ellos a Daniel y Miguel, hijos de la actriz Aracely Arámbula y del cantante Luis Miguel.

Hijos de Luis Miguel intentaron conocer al youtuber Fede Vigevani, pero él no accedió

De acuerdo con lo relatado por Fede Vigevani durante la entrevista con Yordi Rosado, el influencer se encontraba trabajando en Acapulco, en un lugar secreto, precisamente con la temática de sus videos, cuando llegaron a la puerta Miguel y Daniel. Sin embargo, el creador de contenido los rechazó debido a que no quería detener su grabación.

Según Fede, no tenía idea cómo los niños, quienes en ese momento tendrían 13 y 11 años respectivamente, llegaron hasta el lugar pues corría el mes de junio de 2020, cuando México y el mundo entero estaban acechados por la pandemia de Covid-19. Vigevani reveló que en ese momento no sabía que eran los hijos de "El Sol", quien dijo era uno de sus cantantes favoritos. Pero sorprendió al confesar que aunque hubiera sabido que eran los hijos de Luismi no los iba a tratar diferente.

Según Fede, no tenía idea cómo los niños, quienes en ese momento tendrían 13 y 11 años respectivamente | Foto: Instagram @edevigevan

Fede Vigevani no iba a tratar diferente a los niños sólo por ser hijos de Luis Miguel

El influencer contó que él no sabía que los niños eran hijos de Luis Miguel, y no fue precisamente por ese motivo que no quiso verlos, sino porque estaba ocupado realizando su grabación. Sin embargo, aclaró que aunque es fan del intérprete, no les daría un trato especial a los niños por ser hijos de alguien famoso.

“Me enteré en el momento, pero como que no caí, después me enteré que eran los hijos de Luis Miguel que estaban afuera y después me puse a pensar ‘wow’ y tampoco hay que tratar diferente a la gente por ser hijo de alguien, pero soy muy fan de Luis Miguel”, relató.

El influencer contó que él no sabía que los niños eran hijos de Luis Miguel | Foto: Revista Hola

Fede añadió que, unos años más tarde "La Chule" quería hacer un proyecto con él, y a pesar de que sostuvieron algunas conversaciones, él nunca conoció a los niños ni le comentó lo que años antes había pasado. “Luego hablé con Aracely Arámbula porque quería hacer un proyecto, me pidió ayuda, me quería entrevistar y al final no se dio. Nunca los conocí (a los hijos de Luis Miguel), capaz y ya crecieron y ya no son fans”.