Querida actriz de telenovelas se alejó de la pantalla para dedicarse a un proyecto en favor de los animales

La actriz mexicana Aracely Arámbula se unió a un proyecto altruista junto al dúo Río Roma, luego de que el año pasado todos participaran en una marcha a favor de los animales realizada en la CDMX. La protagonista de melodramas como "Las vías del amor" y "La madrastra" se reunió con los intérpretes de "Mi persona favorita" para componer el tema “Ángel de Cuatro Patas” con la finalidad de recaudar fondos para perros y gatos a través de distintas fundaciones.

“Contribuyó más en la letra, porque obviamente pues en la música yo me la aventé, pero, por ejemplo, eso de Aracely me dijo ‘es que son ángeles cuatro patas’, o sea, sí la hicimos, me dio frases, me dio cosas que yo no había pensado, me dijo que también pensáramos en los gatos y nos juntamos”, explicó José Luis Roma.

La actriz contribuyó en la letra de esta canción. Foto: Instagram

El amor por los perritos hizo posible la canción

En la entrevista para el programa Ventaneando, el integrante del dueto musical contó cómo lograron cuadrar tiempos con la ex de Luis Miguel para consolidar el proyecto.

“Ella es mi vecina entonces me dijo ‘¿qué onda vecino?, nos juntamos’, y ahí estuvimos haciendo la canción y la verdad es que quedó bien padre”, detalló.

Finalmente, el cantautor mexicano explicó que fue gracias a ese evento masivo que acudieron juntos en el 2023, que se creó la melodía dedicada a esos seres tan especiales en sus vidas.

“Felices porque fue una idea que nació súper natural, Raúl es súper perro lover, animal lover en general, y justo cuando fuimos a una marcha con Aracely Arámbula, en la camioneta dijimos ‘¿por qué no hacemos una canción para los perritos?’, y comprometidos con este movimiento de la adopción y no la compra, empezamos a adoptar un perrito”, concluyó.