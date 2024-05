¿Tiene mal aliento? Coco Máxima se sincera sobre el apasionado beso con Nicola Porcella

Nicola Porcella sigue sumando éxitos tras su participación en la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”, aunque en está ocasión como actor en la telenovela “El amor no tiene receta” donde comparte créditos con la actriz trans Coco Máxima, quien tras protagonizar una romántica escena con el actor peruano hizo una impactante revelación al hablar sobre el sabor que tienen sus besos.

Coco Máxima habla del tierno beso con Nicola Porcella

En un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz para su canal de YouTube, Coco Máxima fue cuestionada sobre la tierna escena que tuvo con Nicola Porcella y se sinceró sobre el sabor que tienen los besos del galán de telenovela que ha cautivado a las fanáticas con su simpatía, sentido del humor y atractivo físico.

Sigue leyendo:

FOTOS: Ella es Nava Mau, la actriz trans mexicana que está triunfando en la serie “Bebé Reno”

Con mariachi, Nicola Porcella debuta como cantante y sus fans le dicen “nada afinado, pero qué tal el sentimiento”

“Todo sea para que vean esos grandes besos. Son amaderados, muy ricos, por el perfume que usa y se lo pone en la barba y a mí me deja un sabor ahí bailando”, reveló la actriz sobre las escenas en las que no duda en besar a Nicola Porcella por su agradable aroma producto del perfume que usa en todo momento causando una buena impresión en su compañera de escena.

El papel que rechazó Wendy Guevara

Ante el éxito que obtuvo la integrante de “Las perdidas” en el reality show antes mencionado, el productor Juan Osorio creó el papel de Nandy -que hoy es de Coco Máxima- especialmente para ella y el de Kenzo para Nicola Porcella. Sin embargo, la influencer lo rechazó desatando una ola de críticas en su contra de usuarios que más tarde reconocieron su honestidad al revelar el verdadero motivo.

Coco Máxima tomó el lugar que rechazó Wendy Guevara en la telenovela "El amor no tiene receta". Foto: IG @cocomaxima

“Con lo de la telenovela yo dije que no iba a alcanzar a hacerla por el tiempo y además porque también debo de tener preparación. Por respeto a tantos actores y actrices porque es Televisa y que tantos han estudiado aquí en el CEA y día a día se friegan para hacer tantas cosas y que nada más llegue yo y diga ‘Voy a hacer novela’. Por respeto a ellos tengo que tener un poquito de preparación”, dijo en entrevista para el Centro de Educación Artística de la televisora de San Ángel.

Coco Máxima fue cuestionada al respecto y agradeció la decisión de Wendy Guevara, pues ésta la llevó a tomar su lugar en la telenovela: “Me quedó perfecto, entonces no tuvo que modificarse, al contrario, creo que se inspiraron más con todo lo que yo les estaba proponiendo y el personaje está quedando… Wendy está haciendo una carrera espectacular, no le afecta en nada y yo estoy tremendamente agradecida por el destino y porque ella también me apoya”.