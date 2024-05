Con mariachi, Nicola Porcella debuta como cantante y sus fans le dicen “nada afinado, pero qué tal el sentimiento”

Una vez más, Nicola Porcella dejó de manifiesto que es multifacético porque incursionó en el mundo de la música, especialmente en el género regional mexicano, como se aprecia en los videos que se encuentran en las redes sociales. Con confianza y seguridad, el actor y presentador de televisión debutó como cantante y sus fans expusieron que no tiene la mejor voz, pero reconocieron que su ánimo y ganas nunca se ausentan.

El segundo finalista de “La Casa de los Famosos México” dio este salto en su carrera porque Kenzo, su personaje de la telenovela “El amor no tiene receta”, le llevó serenata a Nandy, personaje interpretado por Coco Máxima que es su interés amoroso en el melodrama producido por Juan Osorio.

A través de los videos, se observa cómo Nicola Porcella canta “tiene la piel blanca como la luna, tiene el brillo de sus ojos como el sol, es hermosa como no existe ninguna...”, mientras de fondo se escucha la música de mariachi. Además, Nicola Porcella también compartió un detrás de cámaras para que sus fans sepan cómo se preparó para grabar esta escena.

“Nada afinado, pero qué tal el sentimiento”, expuso una fan de Nicola Porcella en Instagram.

“¿Estás nervioso?”, le preguntó una actriz al actor, de 36 años de edad, a quien le puso un filtro, lo que lo hizo verse “chistoso”, expresaron sus fans en redes sociales. “Es que nunca he cantando”, respondió el exparticipante de “La Casa de los Famosos México” que le cuestionó a su entrevistada “por qué te ríes, pero, por qué te burlas, por qué no me apoyas”, ya que la actriz se empezó a reír debido al filtro que le puso al peruano.

Nicola Porcella se despidió de Kenzo, personaje de “El amor no tiene receta”. Foto: Instagram Nicola Porcella.

Por su interpretación, Nicola Porcella recibió numerosos comentarios, como los siguientes: “Nada afinado, pero qué tal el sentimiento”, “no es Luis Miguel, tampoco Cristian Castro. Es nada más y nada menos que ‘El novio de México’, Nicola Porcella” y “ay, mi chimoltrufio favorito”.

Nicola Porcella se despide de “El amor no tiene receta”

Grabar esta escena fue importante para el actor porque hoy fue su último día de grabaciones. Despedirse de Kenzo y “El amor no tiene receta” es simbólico porque se trata de su primer rol como actor en México. El peruano llegó al país en 2020, tras vivir diversos problemas en Perú, donde fue vetado por problemas personales que se difundieron en su país.

En “La Casa de los Famosos México” externó que México era su salvación, especialmente porque tuvo problemas de depresión al perder todo en Perú. Por lo mismo, su historia y personalidad cautivó a sus fans, quienes celebran el éxito que ha tenido en el melodrama cuyo último capítulo se transmitirá el domingo 23 de junio.