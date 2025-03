Pablo Montero es acusado de golpear Enrique Madrid durante Perfume de Gardenias; el actor ya se disculpó | VIDEO

Pablo Montero fue acusado de haber golpeado a un actor de Perfume de Gardenias durante la gira por Mérida. El video en el que se acusaba al cantante de haber agredido a Enrique Madrid se compartió en redes sociales. En el clip el histrión que sufrió la agresión se observa siendo atendido por los paramédico del lugar. Posteriormente, Pablo apareció al final de la obra para ofrecer una disculpa por el altercado que se vivió durante la presentación.

El video fue difundido por TV Notas, quienes mostraron como Enrique tenía el lado derecho de cara rojo y le costaba abrir la boca. Presentaba una molestia en la zona que conecta a la mandíbula con el oído. Mientras que el Madrid abría y cerraba la boca, el paramédico lo veía de frente analizando las consecuencias de la agresión que habría sufrido durante la presentación en Mérida.

Enrique Madrid habría aprovechado sus redes sociales para expresar que había sido una gira con muchas emociones y agradecía a todo el staff, producción, músico y todas las personas que le mostraron cariño después de sucedido (la agresión). En una segunda historia de Instagram, el actor haría un llamado para evitar la violencia en todos lados.

"No a la violencia, ni en la casa, ni en la escuela, ni en el matrimonio, ningún trabajo y menos en el escenario", escribió Enrique compartiendo el video en el que aparece Montero expresando una sincera disculpa por lo ocurrido detrás del escenario.

Enrique Madrid comparte un mensaje de alto a la violencia (IG: enriquemadridm)

El mensaje de Pablo Montero con el que se disculpa por agredir a Enrique Madrid

El cantante de Piquito de Oro apareció al final de la función para dar un mensaje frente a todo el público. Pablo no se guardó nada y presentó a Enrique Madrid, quien le ayuda a repasar los textos y es su amigo, pero que en esta ocasión quería ofrecerle una disculpa por lo ocurrido detrás del telón. Cerró su mensaje dejando claro que son una familia.

"La verdad es que, pasan muchas cosas, ¿no? Detrás del escenario, hay una persona que a mí me asiste, que es mi amigo... Está para repasar mis textos… Se llama Enrique, ven para acá… Quiero pedir una disculpa. Con respeto a todos… Que los quiero mucho. Somos una familia", expresó el Montero.

uD83DuDEA8Pablo Montero golpeó a compañero de la obra de teatro 'Perfume de Gardenia'. El actor rompe el silencio y pide disculpas. pic.twitter.com/ywF454obhH — @TVNotasmx (@TVNotasmx) March 31, 2025

Después de ofrecerle una disculpa púbica y ante el aplauso de la gente, quienes no entendían que había ocurrido detrás del telón, Pablo abrazó a Enrique sellando la disculpa por la agresión que cometió durante la función del fin de semana. Madrid, aceptó el abrazo, pero eso no lo detuvo para mandar el mensaje donde invita a la no violencia.