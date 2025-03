Yailin "La más viral" es atacada en el rostro por un perro en pleno concierto

Yailin "La más viral" parece haber dejado atrás la polémica que la rodeó por sus romances con Anuel AA, padre de su hija, y Tekashi 6ix9ine con quien, incluso, enfrente acusaciones por violencia. Ahora, sigue sumando éxitos sobre el escenario como el de su reciente concierto en Venezuela, donde recibió de entre sus fans un pequeño perro sin imaginar el incidente que ocurriría en pleno concierto ya que fue atacada en el rostro.

La intérprete de “Chivirika” compartió a través de redes sociales detalles del concierto que ofreció el pasado fin de semana en Venezuela, donde se mantuvo cercana a sus fans a quienes les dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram. Sin embargo, otro instante que se volvió viral es aquel en el que se muestra el incidente que sufrió con un pequeño perro en plena presentación.

Yailin "La más viral" es atacada por un perro en pleno concierto

Fue durante una de sus presentaciones que entre el público notó la presencia de un fan que llevaba a un pequeño perro raza chihuahua por lo que de inmediato expresó su emoción. Ante esto, los asistentes comenzaron a pasar al can de mano en mano hasta que llegó al escenario, donde el equipo de producción se encargó de entregárselo a Yailin que al instante expresó felicidad al pensar que se trataba de un regalo.

uD83DuDE02uD83DuDC36 ¡CASI LA MUERDE! YAILIN LA MÁS VIRAL RECIBE UN CHIHUAHUA EN PLENA PRESENTACIÓN uD83DuDE31uD83DuDD25 #YailinLaMasViral #Chihuahua #Reggaeton #MúsicaUrbana #Mond



uD83DuDCD6 "El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos." - Proverbios 17:22 uD83DuDE4F pic.twitter.com/C23XkPcuWv — Reggaeton.Com (@ReggaetonCom) March 31, 2025

Yailin sostuvo al pequeño perro en sus brazos y feliz intentó darle besos, sin embargo, el can se notaba nervioso luego de haber sido manipulado por la gente por lo que le dio una mordida a la cantante en el rostro. Contrario a lo que se pensaba, la artista lo tomó con humor y lanzó un comentario para intentar relajar la tensión del instante: "Yo pensaba que era un perro caliente, pero es chihuahua, es chihuahua, es chihuahua”.

Polémica en el concierto de Yailin "La más viral"

El incidente con el perro no fue el único que ocurrió durante los conciertos de Yailin "La más viral" en Venezuela, pues también se hizo viral el instante en el que la cantante se equivocó de lugar y fanáticos de inmediato la corrigieron entre risas: "¿Cómo dice Nicaragua?”. Además, afuera del sitio donde se presentó se registró una pelea entre dos de las asistentes, algo sobre lo que no se revelaron más detalles.

Esto fue ayer al terminar el concierto en el Poliedro de Caracas, en el que cantó la Yailin.

La marginalidad no la disfraza nada, ni ropa ni perfume.

Tanto las que pelean, los que se ríen, cantan, el que graba, todos hacen una escena vergonzosa y lamentable.

Video: rrss pic.twitter.com/QgVPKpGIta — Robert Lobo (@RobertLobo_) March 31, 2025

Finalmente, la cantante dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento a sus fans: "Quiero agradecerte por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias por las puertas que has abierto para mí y por las que has cerrado; por las veces que me has limpiado el corazón y lo has restaurado. Gracias porque hoy puedo sentir tu perfección, incluso en lo que un día sentí que era fracaso. Gracias, Dios, porque tu misericordia y tu amor son mi más grande protección. Gracias, mi público de Caracas, los amo anoche fue súper lindo".