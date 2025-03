¿Cuánto te cobran si pierdes o te roban una MiBici en Jalisco?

El sistema de MiBici es una de las propuestas que se han sumado en el estado de Jalisco para ayudar a la movilidad de las personas. Sus rutas permiten conectar las zonas más importantes de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque por medio de tres mil 972 bicicletas que operan todos los días en sus 360 estaciones.

Este sistema permite pagar una suscripción anua. Los trayectos que se deben de realizar son menores a 30 minutos por cada vez que se desancla la unidad. Los domingos se permite a los usuarios conducir en cada viaje un máximo de 45 minutos.

En la entidad, al menos 154 mil 667 usuarios utilizan este sistema El servicio está disponible de 5:00 a 00:59 horas todos los días del año, sin importar que se trate de un día festivo.

Los usuarios pueden hacer viajes a precios bajos todos los días. FOTO: MiBici

¿Cuánto cuesta la membresía de MiBici en Jalisco?

Las personas que desean utilizar este servicio pueden optar por varios tipos de costos. Estos dependerán de la cantidad de días que requieren usar las unidades. La tarifa más barata es la anual, debido a que permite hacer viajes a un peso con 35 centavos.

La membresía anual es de 494 pesos

La tarifa de un día es de 108 pesos.

La tarifa de tres días de servicio es de 216 pesos.

La tarifa de siete días es de 379 pesos.

En caso de que la persona que use el servicio no regrese la unidad a tiempo, esta deberá de hacer el pago de una cuota adicional que será cargada directamente al sistema con el cual paga el servicio.

¿Cuánto debo pagar si me robaron una unidad de MiBici?

En caso de robo, este sistema cuenta con un esquema de deducibles. Esto significa que están aseguradas, lo cual evita que la gente deba pagar la unidad por completo en caso de que sea sustraída o se determine que terminó no localizable por alguna omisión del usuario.

Debido a la forma en la que está organizada esta dinámica, los cobros que se harán al beneficiario de la cuenta se establecerán dependiendo de la forma en la que se haya llevado a cabo el robo, sustracción u olvido. A continuación los costos que establece el servicio MiBici ante la pérdida de una de sus unidades.

Deducible robo etapa 1: 560 pesos.

Deducible robo etapa 2: 656 pesos.

Deducible robo etapa 3: mil 454 pesos.

Deducible robo refuerzo 1: mil 866 pesos.

Deducible robo etapa 4: mil 442 pesos.

Deducible robo etapa 5: dos mil 153 pesos.

Deducible robo ampliación etapa 5: dos mil 120 pesos.

ud83dudeb2 u00bfEres usuario de #MiBici?A continuaciu00f3n te compartimos el paso a paso para realizar un anclaje exitoso de tu unidad.... Posted by Gobierno de Jalisco on Thursday, November 18, 2021

¿Cuánto debo pagar si ocasiono lesiones o daños a bordo de MiBici?

Al igual que con las cláusulas de robo, hay diferentes costos relacionados con el ocasionar daños a terceros, a propiedades e incluso a las unidades de MiBici. Estos son determinados por la arrendadora encargada del servicio, por lo que los usuarios deben esperar a conocer el dictamen antes de siquiera intentar pagar la deuda.

Estos precios van cambiando año con año, por lo que las multas que se derivan de hechos que ocurrieron en ciclos anteriores no aumentarán aunque el usuario no haya pagado en el tiempo correspondiente. No obstante, no podrá hacer uso del servicio ni del seguro en caso de no pagar este deducible.