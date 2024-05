Verónica Toussaint: al borde de las lágrimas, así se despidieron Eduardo Videgaray y El Estaca de la conductora

El pasado 16 de mayo falleció la conductora Verónica Toussaint, luego de haber luchado contra el cáncer desde 2021. La también actriz estuvo en muchos programas de humor y noticias como “¡Qué importa!”, dónde compartió momentos muy buenos con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, “El Estaca”, quienes se pronunciaron ante la partida de su ex compañera.

La actriz de doblaje llevaba varios años en lucha contra su padecimiento, el cual se pensó que lo había superado ya en 2022. Entre 2021 y 2022 ella se sometió a 16 quimios, 15 radiaciones y una cirugía, en la cual le quitaron un tumor, 17 ganglios y tejido mamario. En redes sociales, fans, amigos y familiares lamentaron su muerte.

Fueron compañeros en "¡Qué importa!". Foto: @veronicatouss / Instagram.

¿Qué dijeron Eduardo Videgaray y “El Estaca” sobre la muerte de Verónica?

Ambos, conmovidos por la partida de su amiga, se dijeron muy afectados, esto en su visita a "Sale el Sol". San Cristóbal mencionó que no podía creer la noticia, "era una 'hojaldra'. Era muy divertida, era muy inteligente, es una de las mejores personas que conozco y que la quiero mucho, perdón", comentó, antes de parar para no llorar. También aseguró que eran muy amigos y se querían mucho y desafortunadamente se quedó con ganas de jugar tenis con ella, “de irnos de fiesta, de echar risas”.

Estuvieron al borde de las lágrimas. Foto: @saleelsoltv / X.

Por su parte, Eduardo dijo: "Era un ser único, nunca he conocido una mujer como ella. Tenía esa agilidad mental y esa capacidad de hacer sentir bien con un chiste, tenía una gran sensibilidad. Te percibía inmediatamente en qué estado de ánimo estabas, te decía algo para apoyarte". También recordó que su amiga le mandaba imágenes “subidas de tono” que le daban mucha risa. Tras enterarse de su fallecimiento releyó sus conversaciones y en lugar de reír, sonrió.

Verónica aseguró que estaba en paz

“Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz. Que me muero con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble. Me he gastado la vida y a partir de ahora lo que tenga yo de vida es ganancia”, dijo en una entrevista para “El minuto que cambió mi destino”, en 2022. Verónica comenzó su carrera en 2001, en la telenovela “Cara o Cruz” y desde entonces estuvo en muchos proyectos, no sólo como actriz, también como conductora y comediante. Ella siempre se mantuvo optimista.