Muy conmovidos, conductores de Hoy despiden a Verónica Toussaint: "una mujer carismática, guerrera ejemplar"

A los 48 años de edad murió la actriz, conductora y comediante Verónica Toussaint quien perdió la batalla en contra del cáncer de mama, enfermedad con la que luchó desde hace poco más de tres años; su muerte fue confirmada la noche de este jueves 16 de mayo por el periodista Ciro Gómez Leyva.

Tras darse a conocer la lamentable noticia, muchos famosos se han pronunciado en redes sociales al respecto y publican fotografías y memorias que vivieron a lado de Verónica Toussaint, entre ellos sus amigos y excompañeros del programa Hoy quienes muy conmovidos le dedicaron un gran aplauso hasta el cielo.

Falleció a los 48 años de edad.

Foto: Programa Hoy

Minutos después de las 9:00 am de este viernes 17 de mayo, Raúl Araiza hizo una breve interrupción a la información que estaban presentando sus compañeros del programa Hoy, para revelar que por la noche se enteraron de la muerte de Verónica Toussaint, por lo que visiblemente conmovido “El negro” dedicó unas palabras a su gran amiga

Fue parte de Miembros al Aire.

Foto: Unicable

Tras este comentario, se presentó una breve semblanza de Verónica Toussaint y al regresar de esta nota, Arath de la Torre tomó la palabra, pues el también actor trabajó con ella en el programa “D-generaciones” hace algunos años, por lo que éste aseguró que estaba en shock con la noticia.

Y es que de acuerdo con el propio Arath, él desconocía que su amiga Verónica Toussaint enfrentaba la dura batalla contra el cáncer de mama desde hace más de tres años, sin embargo, el conductor refirió que tras el fallecimiento de la comediante él se quedará solo con lo buenos recuerdos de ella.

“Una amiga entrañable, me dolió mucho porque yo venía saliendo del teatro, abrí el chat de Hoy y me pegó muy fuerte porque yo había hablado con ella, hace poco fue su cumpleaños…me puse en shock, no lo podía creer, ella tenía cáncer, luchó mucho…me quedó con sus sonrisa y ataques de risa…” dijo Arath