Poncho de Nigris confirma que su esposa, Marcela Mistral, participará en "La Casa de los Famosos México"

La nueva temporada de “La Casa de los Famosos México” ha generado gran expectativa entre los fans del reality show debido al éxito que tuvo en 2023 con el Team Infierno del que fue parte Poncho de Nigris, quien confirmó que su esposa, Marcela Mistral, será parte de las celebridades que participarán en la segunda entrega de la que ya se han surgido algunos rumores.

Marcela Mistral será parte de "La Casa de los Famosos México"

En abril pasado la revista TVNotas reveló que la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” se estrenará el próximo 21 de julio y aunque se filtró una lista con los posibles participantes, fue Poncho de Nigris quien confirmó que su esposa, Marcela Mistral, será una de las figuras que se sumarán a las filas del polémico reality show para intentar replicar el éxito que tuvo en 2023 con Apio Quijano, Wendy Guevara, Emilio Osorio, Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Sergio Mayer.

“Les voy a dar una exclusiva, a ver si no me regañan, no va a entrar ninguna trans en esta temporada”, añadió Poncho de Nigris terminando así con los rumores de que alguna integrante de “Las Perdidas” también podría participar en el programa. Además, indicó que el conductor Adrián Marcelo también sería parte de los famosos en ser parte del reality show.

"Es bien difícil esta 'Casa de los Famosos' para que sepan los que van a entrar, les voy a dar un consejo porque yo ya he estado en tres, pero esta es la más complicada por estos tiempos, por la revolución de las redes sociales, la crítica y el hate, debes tener mucho cuidado de las cosas que dices. Yo sinceramente me siento libre y me libero siendo yo mismo y no me importa que a algunos les moleste las cosas que dijo, le molesta a mucha gente la verdad, pero no puedo fingir ser otra persona para agradar a los demás como muchos artistas", dijo el conductor.

Poncho de Nigris confirma la participación de su esposa, Marcela Mistral, en LCDLFM 2. Foto: IG @ponchodenigris

¿Problemas maritales entre Poncho de Nigris y Marcela Mistral?

Recientemente, el integrante del Team Infierno recibió fuertes críticas en redes sociales por supuestos "malos tratos" a su esposa luego de que le gritara en un video que compartieron en YouTube sobre su mudanza. En éste, el influencer regaña a Marcela Mistral por tirar unas costosas cajas mientras intentaban acomodarlas, algo por lo que los internautas aseguraron que su matrimonio "va de mal en peor".

Al respecto, De Nigris negó problemas en su matrimonio y señaló que no existe conflicto entre ellos o la posibilidad de separarse como se ha señalado en redes sociales: "No nos vamos a dejar porque ella suma a mi vida y yo sumo a su vida, al menos que ya haya nada que aportar y nos odiemos ya nos dejaríamos, todavía hay mucho que aportar".

Poncho de Nigris niega maltratos a su esposa, Marcela Mistral. Foto: IG @ponchodenigris

“No hay bronca, pero de repente hay broncas como en todos los matrimonios (…) Ya decidimos no mostrar todo a la gente porque ahora todos nos quieren divorciar, pero nosotros estamos bien, nos acabamos de cambiar de casa, estamos acomodando todo bien padre. La Marcela está bien contentota, la tengo bien atendida, no le falta nada, está bien felizota, haciendo lo que le gusta, está con una persona que también es de los medios, unos niños bien felices, bien hermosos… estamos muy bien como familia”, aclaró el conductor.