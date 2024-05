Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez se volvieron a encontrar luego de que la exMiss Universo fuera eliminada del reality show hace poco más de un mes, el esperado encuentro entre los participantes cautivó a los seguidores de ambos pero lo que más llamó la atención fue la reacción de Lupillo Rivera quien algunos cibernautas aseguraron que no pudo controlar su enojo.

Y es que los tres integrantes se vieron involucrados en un triángulo amoroso y ahora la jefa decidió darle una cena a Rodrigo Romeh ya que no había recibido visitas y la elegida fue Ariadna Gutiérrez, ambos pudieron platicar y abrazarse mientras que los cibernautas reaccionaron al reencuentro "con esa cara de Lupillo me siento feliz", "Aleska y Lupillo no están soportando", "Lupillo no está soportando", "Lupillo se volvió a enamorar", son algunos de los comentarios que se leen.

Los tres formaban parte del Team Tierra Foto: TikTok carlitrospatino

Y es que los tres participantes de La Casa de los Famosos 4 estuvieron envueltos en un triángulo amoroso luego de que los tres formarán parte del equipo Tierra y Rodrigo Romeh reconociera desde las primeras semanas que le gustaba Ariadna Gutiérrez e incluso se lo confesó a Lupillo Rivera pero que no se animaba a intentar conquistarla porque ella tenía novio, siempre aseveró que era "una mujer muy completa".

Al inicio Lupillo Rivera no mostró interés en Ariadna, pasaba mucho tiempo con Thalí García con quien los televidentes aseveraron que había química pero luego de que la actriz abandonara el programa repentinamente y dejará al reconocido cantante desolado, él convivió más con la modelo y es cuando se daría el flechazo.

Le confesaría sus intenciones a Romeh, Ariadna y Lupillo se harían más cercanos hasta que ella comenzó a poner distancia, algunos usuarios de redes afirman que ella no le ponía límites al cantante y otros incluso lo acusaron de estar obsesionado e incluso en una gala él lo reconoció

Después Rodrigo Romeh decidió hacerle una cena a Ariadna y eso desataría la furia de Lupillo Rivera, ya que según argumentó que el Campeón Mundial de Fitness no respetó el acuerdo de mantener distancia de la colombiana, mientras que Rodrigo Romeh sostiene que él aclaró que tenía interés en su compañera. Al ver la cena Lupillo decidió reclamarles y abandonar el cuarto y el equipo e iniciar una batalla contra su exequipo y principalmente conrra Rodrigo Romeh a quien no ha logrado sacar del reality.

El team Tierra siempre fue un equipo muy unido pero también disfuncional, así lo han reconocido sus propios habitantes y exhabitantes, en un inicio estaba conformado por Ariadna Gutiérrez, Lupillo Rivera, Rodrigo Romeh, Clovis, Maripily Rivera, La Divaza, Thalí García y Gregorio Pernía.