Anitta revela que practica santería con el polémico video musical de su canción "Aceita"

Anitta es una de las artistas del momento y considerada un referente en el género urbano, pero esto no ha evitado que sea blanco de controversia y así ocurrió con el lanzamiento de su nueva canción "Aceita" este martes 14 de mayo, pues en el videoclip revela que practica santería. Las imágenes causaron gran revuelo en redes sociales, pues además la cantante perdió más de 200 mil seguidores en Instagram en cuestión de horas y no dudó en responder con un contundente mensaje.

Anitta revela que practica santería

En medio del escándalo que ha generado su supuesto romance con Peso Pluma, la cantante se mantiene en el ojo del huracán por las imágenes con las que anunció el lanzamiento de su canción “Aceita” ya que revelan que practica santería y muestra algunos de los rituales que ha realizado durante este tiempo. Como aquel en el que es bañada por otra mujer al aire libre completamente desnuda, para después usar un vestido blanco.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos destacaron el talento de Anitta en la música, otros cuestionaron que practique santería. Aunque no es la única celebridad que también lo realizarían, pues en México se han dado a conocer algunos artistas que también lo hacen y uno de los que se dio a conocer recientemente fue Niurka Marcos, pero hace algunos años la santera "Karla" reveló nombres como el de Galilea Montijo, Talina Fernandez, Magda Rodríguez, Daniel Urquiza y David Zepeda.

“Gente, a quien le moleste, vayan y adoren a su Dios”, “Dejo de seguir ahora”, “Donde hay creyentes tristes, yo soy feliz”, “Esa gente nunca es feliz”, “Sólo sé decir una cosa, que Dios dio el árbitro libre a cada uno para escoger el camino”, “¡Pero en el momento del dolor solo invoca a Dios!”, “Todos los que somos hachas tenemos que dejar de tener miedo de demostrar nuestra fe”, “Dejé de seguir, soy cristiano”, “Una artista completa que no tiene miedo de defender su fe” y “La fe es algo personal, cada quien cree lo que quiere”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

Anitta revela que practica santería con el polémico video musical de su canción "Aceita". Foto: IG @anitta

Anitta responde a críticas por practicar santería

Tras el anunció de su nueva canción, la intérprete de "Envolver" perdió más de 200 mil seguidores en menos de dos horas. Así lo dio a conocer Anitta con un mensaje a través de sus historias en Instagram, donde no dudó en responder a quienes la han criticado por practicar santería y las imágenes del videoclip de "Aceita" que en YouTube ya supera las 500 mil reproducciones: "He hablado de mi religión en innumerables ocasiones, pero parece que dejar una obra artística en mi catálogo para siempre fue demasiado para alguien que no acepta que los demás piensen diferente".

"Cuando recibo mensajes de repudio e intolerancia religiosa, no siento energía divina emanando hacia mí, siento la energía contraria. Tengo fe, no tengo miedo. En mi nuevo vídeo musical aparecen imágenes de varios tipos de creencias. Siento una profunda pasión por distintas manifestaciones de fe, distintas formas de conectar con el espíritu. En ninguno de ellos siento que al morir seremos castigados y juzgados, siento que vamos a donde sea que esté vibrando en la misma frecuencia que mi espíritu. Y aquí, en esta vida, mi compromiso conmigo mismo es vibrar en la frecuencia de luz más alta que pueda", escribió la cantante.