Peso Pluma revela si está dispuesto a darse una nueva oportunidad en el amor, ¿con Anitta?

Desde hace varias semanas, Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido solamente como Peso Pluma ha dado mucho de qué hablar, y es que el joven cantante de corridos tumbados ha sido relacionado sentimentalmente con la cantante brasileña Anitta, esto desde su escandalosa presentación en el festival Coachella.

Desde entonces, mucho se ha rumoreado que los jóvenes cantantes podrían estar protagonizando uno de los romances más polémicos, sin embargo, el propio Peso Pluma reveló si ya está en el momento ideal para volverse a enamorar, luego de su ruptura con Nicki Nicole.

Sigue leyendo:

Banda El Recodo sorprende a japoneses al interpretar tema de Dragón Ball, esta fue la reacción

Él es Tadeo, el hijo de Ariel Camacho, así lo presentaron los papás del cantante

¿Qué pasa entre ellos?

Foto: IG @anitta

¿Peso Pluma está dispuesto a enamorarse nuevamente?

Fue en una entrevista con la estación de radio La Mejor FM en su filial de Guadalajara que Peso Pluma pudo platicar respecto a su vida amorosa y es que todo comenzó cuando fue cuestionado sobre cómo le gustan las mujeres a lo que el cantante mexicano aseguró que a él le gustan todas las damas, sin embargo, el cantante dejó claro su situación sentimental.

Y es que, el intérprete de “Lady Gaga”, “Ella baila sola”, “PRC”, entre otras más aseguró que en este momento no está para “morras” a lo que el locutor hizo un atento llamado a las mujeres para que ya no se acerquen a Peso Pluma, pero el cantante lo paró y pidió todo lo contrario pero con una sola condición: “que no se enamoren”.

“No, no, no, sí que se acerquen (las morras), pero nomás no se enamoren”, dijo Peso Pluma tranquilamente.

Por el momento no quiere enamorarse, ¿ni siquiera de Anitta?

Foto: "X" @ElPesoPluma

Con esto queda claro que el cantante de regional mexicano, aún no está listo para un romance, ya que Hassan Emilio por ahora desea disfrutar de esta nueva etapa en su vida y de su soltería, por lo que no desea enamorarse nuevamente.

Por otra parte, ante la respuesta del cantante, seguidores de Peso Pluma aplaudieron la sinceridad de éste ya que en ningún momento le esta dando ilusiones a ninguna persona.

Anitta revela si hay o no romance con Peso Pluma

Ante los constantes rumores de una supuesta relación amorosa entre el mexicano y Anitta, la intérprete de “Envolver” reveló a los locutores de la estación Mega 97.9 que pocos conocen realmente bien a Hassan pues es una persona diferente fuera de cámaras.

¿Tienen un romance oculto?

Foto: IG @anitta

Pese a esto, los cuestionamientos sobre un romance entre ella y Peso Pluma seguían por lo que Anitta se limitó a contestar algo que ha causado mucha polémica y sigue sin aclarar el presunto noviazgo.