"Confío en las autoridades": Melissa Galindo y Kalimba se presentan a la audiencia por las acusaciones de abuso sexual

El caso de abuso sexual contra Kalimba sigue su rumbo. Ahora, Melissa Galindo acudió a la audiencia en el reclusorio oriente para confirmar las acusaciones realizadas contra el exintegrante de OV7. La confirmación de la denuncia por abuso sexual se presentó a finales del mes de marzo cuando la cantante decidió presentar un comunicado firmado por el despacho Rioja Orozco, Castañón y Asociados con el procedía a demandarlo ante la justicia.

Ahora, días después de dicho documento, los cantantes aparecieron en las instalaciones del penal oriente para presentar sus primeras declaraciones ante la justicia y comenzar a esclarecer los hechos ocurridos entre ambos famosos. Previo a ingresar a, Melissa dejó claro que confía en las autoridades y su equipo legal. Kalimba también se expresó previo a declarar ante las autoridades.

La cantante se encontró con los medios de comunicación a las afueras del reclusorio oriente, donde fue preguntaba sobre el tema de abuso sexual que tiene contra el exintegrante de OV7. Melissa sólo expresó que confía en las autoridades y en su equipo legal para que se pueda terminar este proceso de forma correcta.

El actor acudió al llamado de la justicia para darle seguimiento al caso de abuso sexual que se presentó en su contra. Kalimba se muestra seguro de que no hizo nada malo y asegura que es muy desgastante esta situación para él y su familia. Lo más importante para el cantante es que se presenta ante las autoridades para hacer todo de la manera correcta.

"Lo mismo que les he dicho todo el tiempo, por eso me presento y me presento. Sé exactamente quién soy", expresó Kalimba para después agregar cómo le afecta esta situación: "Me daña físicamente, mentalmente, emocionalmente. Es muy desgastante para mi familia, tener a mi madre, a mis hijos, a personas que me aman sufriéndolo de esta manera", concluyó antes de entrar a la audiencia.