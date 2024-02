Kalimba revela que por culpa de la depresión casi se retira de la música

Uno de los cantantes de nuestro país más queridos, es sin duda alguna Kalimba quien desde siendo tan solo un niño se ganó la admiración de millones de personas cuando formó parte del entonces popular grupo “La onda vaselina” el cual años después se convirtió en OV7.

Desde entonces Kalimba ha pisado los escenarios y se ha presentado ante millones de personas, sin embargo, no todo ha sido tan perfecto en la vida del cantante mexicano, pues ha estado a punto de decir adiós a la música debido a la depresión.

¿Por qué Kalimba estuvo a punto de dejar la música?

En una reciente entrevista con Jessie Cervantes, Kalimba abrió su corazón y reveló que en su carrera musical no todo ha sido de color rosa, pues a lo largo de estos años ha pensado en más de una ocasión en dejar la música.

Y es que, de acuerdo con el propio intérprete de “Tocando fondo” en por lo menos dos ocasiones ha tenido episodios de depresión, pero fue en una de ellas en donde incluso habló con sus managers y estuvo a punto de despedirse de los escenarios.

“Sufrí dos etapas de depresión del 2015 al 2018, tuve una depresión muy fuerte y hace muchos años también alrededor del 2007 al 2009, pero fuerte, fuerte, fuerte que hablaba con mis managers y les decía: ‘creo que ya no quiero hacer esto, ya no puedo’...”, recuerda Kalimba.

Tuvo dos episodios de depresión.

El ex integrante de OV7, también recordó que fue tan fuerte su episodio de depresión que incluso, cosas que disfrutaba como la convivencia y el acercamiento con sus fanáticos era algo que ya le costaba hacer.

“Las fotos me costaban, saludar fans me costaba, los autógrafos me costaban, ya no tenía energía, ya no había alma en mí”, reveló Kalimba.