"Soy parte de su pasado": Dania Méndez, ex de Peso Pluma, habla del truene entre el cantante y Nicki Nicole

El pasado 13 de febrero Nicki Nicole confirmó su ruptura con Peso Pluma luego que se viralizó un video en el que se ve al cantante mexicano tomado de la mano de otra mujer que evidentemente no era la argentina, razón por la que la intérprete de “Alma” decidió dar por terminada su relación.

Desde entonces, Hassan Kabande, nombre real de Peso Pluma no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, Dania Méndez ex pareja sentimental del cantante de corridos tumbados ya habló al respecto y reveló si es que buscará regresar con el intérprete de “Ella baila sola”.

Dania y Peso Pluma tuvieron una gran química.

Foto: Redes sociales

¿Dania Méndez va a regresar con Peso Pluma ahora que está soltero?

Luego de que la noticia de la ruptura entre Nicki Nicole y el intérprete de corridos tumbados se hizo viral a nivel mundial, a su llegada del carnaval de Brasil, la prensa ya esperaba a Dania Méndez ex integrante de Acapulco Shore quien estuvo vinculada sentimentalmente con Hassan Kabande.

Ante esto, la prensa cuestionó si es que ya sabía que Peso Pluma regresó a la soltería y sobre lo que opinaba que el cantante estaba repitiendo patrones pues supuestamente a ella también le fue infiel como a Nicki Nicole.

“Él y yo no tuvimos una relación, pero me estoy enterando, yo estaba muy metida allá en Brasil…”, dijo Dania.

Dania y Peso Pluma pasaron días llenos de amor.

Foto: Peso Pluma

Antes de dar su opinión respecto a la ruptura de Peso Pluma, Dania bromeó con los reporteros que la mujer que iba con el cantante no se trata de ella pues no tiene visa, además reveló que al tapatío le gustan las mujeres buchonas.

Así mismo ya en una postura más seria, la ex integrante de Acapulco Shore, no quiso ahondar en detalles sobre los motivos que llevaron a Peso Pluma y Nicki Nicole en terminar su relación, pues asegura que ella ya es parte del pasado del cantante, además no le interesa saber qué puede o no pasar con el mexicano y la argentina.

“Solamente ellos saben qué pasó, sus problemas, creo que soy la menos indicada para opinar, soy una tercera persona soy parte de de su pasado y no de su presente…no sé qué vaya a pasar y no me interesa”, dijo Dania a la prensa.

¿Por qué no funcionó la relación de Dania y Peso Pluma?

Al ser cuestionada sobre los motivos que la llevaron a separarse de Peso Pluma, la influencer dejó claro que entre ella y el cantante no hubo una relación sentimental como tal, así que solo se queda con los buenos momentos.

Y es que, Dania revela que no tuvieron tiempo para que su relación fuera exitosa o que se formalizara pues ambos tenían mucho trabajo y no iban a poder coincidir en tiempos.

“Él y yo no tuvimos una relación como tal, una relación formal, simplemente nos conocimos trabajando y pues ya me quedo con los buenos recuerdos, por tiempos y trabajo, yo entré a los 50 y él tenía una gira en Estados Unidos, no hubo tiempo”, dijo Dania.

La pareja fue captada dando un paseo romántico.

Foto: Redes sociales

Finalmente Dania recordó que Peso Pluma es un besador y negó que el cantante fuera ojo alegre, además negó la posibilidad de que haya una reconciliación con el cantante: “no mi amor, chicle masticado ya se masticó”.