Nicki Nicole termina su relación con Peso Pluma tras supuesta infidelidad: "Me enteré de la misma forma que ustedes"

Luego de hacerse viral un video en el que Peso Pluma apareció tomado de la mano de una misteriosa y desconocida mujer, Nicki Nicole hasta hace unos momentos su aún pareja sentimental ya reaccionó ante la presunta infidelidad del cantante mexicano.

Fue a través de sus historias de Instagram que la cantante argentina se pronunció al respecto sobre el video en el que se ve a Peso Pluma con otra mujer.

Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole.

Foto: IG @pesopluma

La mañana de este martes trece un video se comenzó a viralizar, en dicho clip aparece Peso Pluma tomado de la mano de una mujer de larga cabellera negra, pero no era su novia Nicki Nicole, por lo que rápidamente dio la vuelta en redes sociales.

Tras esto, los comentarios de fanáticos de la cantante argentina comenzaron a cuestionar el comportamiento de Peso Pluma quien al parecer lucía muy enamorado de Nicki Nicole, pero ahora le había sido infiel presuntamente.

Mostraban su amor en redes sociales.

Foto: IG @pesopluma

Ante el escándalo de esta mañana, es la misma Nicki Nicole quien ya tomó una decisión al respecto y lo comunicó minutos después de las 11 de la mañana de este martes 13 de febrero, respecto al video que circula en redes sociales.

Y es que, la cantante argentina aparentemente ha dado por terminada la relación con Peso Pluma pues asegura que si no la respetan ella simplemente se va.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto…yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy.”, comienza así el comunicado de la argentina