Belinda ya prepara su nuevo sencillo y tendrá los sonidos bélicos de los corridos tumbados: VIDEO

El pasado 31 de enero, Belinda regresó de manera formal a la música luego de que en varios años no había grabado un disco, por lo que el tema “Cactus” fue uno de los más esperados, pues no solo marcó el retorno de la rubia, sino que había mucha expectativa de lo que la canción diría sobre Christian Nodal, ex amor de la protagonista de “Amigos X Siempre”.

Como lo mencionamos, hace mucho tiempo que la también actriz no grababa un disco completo por lo que sus fanáticos ya están ansiosos por escuchar los demás temas. Ante esto, hace unas horas la famosa reveló que ya está preparando su nuevo sencillo, por lo que muchos se preguntan si este también estará dedicado a algún exnovio.

¿Dedicará su nuevo tema a otro exnovio?

¿Belinda dedicará su nuevo sencillo a otro ex amor?

En esta ocasión el nuevo sencillo de Beli podría ir dedicado a Lupillo Rivera, Cris Angel, Ben Talei, Giovanni Dos Santos o algún otro amor que pudo haber roto el corazón de la talentosa cantante y actriz, o por lo menos eso es lo que se especula en redes sociales.

Y es que meses antes de que se estrenará “Cactus”, Belinda dijo durante una participación en un festival al norte del país que todos y cada una de las canciones que incluirá en su nuevo material discográfico tienen dedicatoria, y aunque aseguró que no necesitará decir para quién o quiénes sus seguidores inmediatamente se darán cuenta de quién está hablando la cantante.

¿Ahora de quién hablará?

La estrella de "Bienvenidos a Edén" compartió en sus historias de Instagram que ya se encuentra preparando lo que será su segundo sencillo y aunque la mayoría de sus seguidores deseaban escuchar un tema pop como a los que nos tenía acostumbrados, tal parece que “Belika” sigue activa.

Aunque no reveló más detalles sobre su nuevo tema, pues solo se puede ver que se encuentra en el estudio de grabación con su equipo de trabajo y de algunos músicos.

En su canal de difusión, Belinda también reveló que ya está preparando todo para el lanzamiento de su nuevo sencillo y una vez más dejó claro que será otro corrido como el de “cactus”.

Belika anunció que pronto llega su nuevo sencillo.

¿Cuándo se estrena el nuevo sencillo de Belinda?

Hasta la redacción de esta nota, la cantante y actriz que debutó en las telenovelas de Televisa Niños, no reveló la fecha del próximo estreno de su nuevo sencillo del cual tampoco ha dicho cómo se va a llamar o por lo menos no ha dado algún tipo de detalle sobre éste, tal y como lo hizo con “Cactus”.

Se sabe que el disco de Belinda incluirá 19 temas o por lo menos esto es lo que se ha rumoreado; ya que en un video que circuló en redes sociales, en donde se le vio a la rubia con algunos ejecutivos de su disquera, decían que se venían “19 problemas” esto supuestamente haciendo alusión a las 19 canciones.