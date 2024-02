¡Se le cumplió! Cazzu temía que su bebé se pareciera al papá; así reaccionó Nodal a los comentarios de la cantante | VIDEO

El pasado 14 de septiembre, Nodal y Cazzu se convirtieron en padres de una hermosa niña a quien decidieron nombrar Inti, desde entonces fanáticos del sonorense y de la trapera argentina pedían que compartieran una foto de la bebé, sin embargo, los famosos solo compartían imágenes de sus piernas, manos o cualquier otra parte del cuerpo de la pequeña pero sin revelar su identidad.

Sin embargo, durante el festejo del quinto mes de vida de Inti y para celebrar el Día del Amor y la Amistad, los cantantes decidieron compartir unas fotografías en donde muestran el rostro de su hija, por lo que las redes explotaron, pues aseguran que está hermosa y que además se parece mucho al mexicano; debido a esto, el sonorense recordó que Julieta hace unos años ella habló sobre su mayor miedo.

Nodal compartió una foto del rostro de Inti por primera vez.

Foto: IG @nodal

Luego de compartir las fotografías de la pequeña Inti, Cazzu no se quedó atrás y también compartió algunas postales en donde aparece la bebé en diferentes facetas, pero en todas con una hermosa sonrisa.

Dicha publicación recibió millones de “me gusta” y miles de comentarios en donde halagan a la primogénita de Nodal y de Cazzu, sin embargo, la mayoría de ellos coinciden en que la bebé es igualita al intérprete de “De los besos que te di”.

Aseguran que Inti es igualita a Nodal.

Foto: IG @cazzu

“Es una Nodalita”,”Es el puro papá”, “Es igualita al papá, que cosa más linda”, “Es la versión femenina del papá”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Debido a esto, es que Nodal expuso a su novia Cazzu, pues en sus historias el cantante mexicano compartió un reel en el que hace algunos años, la cantante argentina reveló que su mayor temor cuando se convirtiera en madre es que su hija tuviera la cara del papá.

Inti cumplió este 14 de feb 5 meses de edad.

Foto: IG @cazzu

“Si mi hijo sale con la cara de su padre, yo lo tuve que tener acá (en el vientre), así 9 meses, que dale que no sé qué, lo tuve que parir, no, no, no no acepto, es injusto, me niego…” dijo Cazzu en 2021.