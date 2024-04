Horóscopo chilango: 5 signos que deben tener cuidado cuando se suban al Metro

Diariamente, miles de personas usan la "limosina naranja" para trasladarse y es que a parte de ser muy barata, se encuentra conectada con toda la Ciudad de México y parte del Estado de México, por lo que se ha vuelto algo indispensable para las y los chilangos. Y aunque, ésta suele tener fallos, es innegable que dentro de los túneles y andenes ocurre una sinergia de energías que se refleja en los distintos signos del zodiaco.

¿Cómo será mi viaje en el Metro de la CDMX, según mi signo zodiacal?

Así que prepárate, querida chilanga, porque las astrólogas más expertas han hecho una inmersión en las estrellas para advertirte sobre los peligros que acechan en los túneles del Metro de la Ciudad de México. Sí, sí, lo sé, puede que piensen que es solo un viaje de rutina, pero para algunos signos del zodiaco, subirse al Metro puede ser como entrar en una película de acción.

Recuerden, incluso en los túneles oscuros del Metro, siempre hay luz al final del trayecto.

Aries

¡Oh, intrépidas Aries! Siempre están listas para enfrentar cualquier desafío, pero debes tener cuidado, porque en el Metro podrían encontrarse con situaciones un poco... ¿explosivas? Sí, sí, literalmente. No se sorprendan si se topan con alguna avería técnica inesperada, sólo debes mantener la calma y esperar a que el cosmos se alinee a tu favor, así que agarra un buen libro o ponle play a tu playlist favorita para hacer el tiempo más liviano.

Tauro

Queridas Tauro, tan tercas como los mismos toros, pero esa obstinación a veces puede meterlos en problemas, especialmente en el Metro porque podrían quedarse atrapados en medio del vagón en hora pico. Sé que suena como la peor pesadilla del mundo, pero sólo te queda relajarte y dejarse llevar por la corriente. No hay necesidad de pelear contra las mareas del transporte público.

Géminis

Ah, las versátiles Géminis, siempre listas para adaptarse a cualquier situación... ¿o no? Bueno, en el Metro podrían sentirse un poco abrumadas por la cantidad de gente y la variedad de voces que escuchan. Y para mantener tu paz interior, siempre es bueno cargar con unos buenos audífonos con tu podcast favorito, así que mantén la calma y concentra tu energía en encontrar el equilibrio entre las conversaciones a tu alrededor y su propia paz mental.

¡Manténganse alerta, manténganse seguros y que las estrellas los guíen en su viaje por la jungla urbana!

Escorpio

Ah, queridas Escorpio, tan intensas y apasionadas. Pero, en el Metro esa intensidad podría atraer la atención no deseada: ¡Cuidado con los carteristas y charlatanes! Mantén un ojo sobre tus pertenencias y otro en el horizonte, tienes que estar alerta en todo momento, tanto para no pasarte de la estación, como para evitar que tu música se pause de pronto y no vulevas aver nunca más tu celular.

Piscis

Dulces Piscis, tan soñadares y sensibles, pero en el Metro, esa sensibilidad puede volverse un poco... ¿abrumadora? Sí, sí, podrían sentirse como si estuvieran absorbiendo las emociones de todos a su alrededor y es que las energías del Metro se mueven más rápido que el vagón mismo. Por ello, es importante mantener una barrera emocional saludable y no te dejes llevar por las corrientes de energía negativa.

En el Metro podemos tener aventuras chilangas dignas de una película.

