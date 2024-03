Charito Ruiz revela que intentó salvar su matrimonio con Ernesto D’Alessio durante un año: “Ya no se pudo recuperar”

Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz formaron una de las parejas favoritas de la farándula y eran consideradas de las más estables, por ello, el anuncio de su divorcio en junio de 2023 luego de 16 años juntos significó un fuerte golpe para los fanáticos. A casi un año de lo ocurrido, la influencer rompió el silenció y reveló que antes de terminar ambos intentaron salvar su matrimonio durante todo un año, pero no fue posible.

Charito Ruiz revela detalles de su divorcio

En entrevista para “Ventaneando”, Charito Ruiz habló por primera vez sobre su separación con Ernesto D’Alessio y reveló que intentaron todo por salvar su matrimonio durante un año antes de hacer público su divorcio. La influencer negó que una infidelidad fuera lo que terminó con su matrimonio, sin embargo, dejó ver que habría problemas en su relación.

“Vivimos esta ruptura juntos, fue un proceso, todo un año estuvimos en la lucha sabiendo que ya era ‘se salva o no’, fue un no y no pasa nada”, dijo y al cuestionarle sobre aquello que la hizo tomar la decisión de separarse, añadió: “Cuando ya no tienes paz, cuando predomina la inquietud, cuando no puedes seguir adelante ni con tus hijos, que son tu amor eterno, ya se vuelve muy pesado y ahí es cuando ambos tomamos la decisión. Fue algo en común acuerdo”.

Charito Ruiz confirma nuevo romance

En febrero pasado Charito Ruiz fue captada en una fiesta con un misterioso hombre, por lo que desató de inmediato rumores de un nuevo romance. Al respecto, la también modelo confirmó que ya tiene pareja luego de su divorcio y se dijo feliz por esta nueva etapa en su vida.

“Estoy muy enamorada, muy contenta, muy feliz. Tengo novio, lo conocí en octubre. Estaba algo nerviosa porque no sé cómo van a reaccionar (sus hijos), es una persona tan buena, tan amena, tan ligera de platicar, de llevar que mis hijos dijeron: ‘Mami, estamos muy contentos por ti’”, dijo sobre el primer encuentro de su nueva pareja con sus hijos.