Eduin Caz niega reconciliación con Daisy Anahy, pero está dispuesto a todo por reconquistarla: "No quiero ser su amigo"

En su regreso a los escenarios el vocalista de Grupo Firme vuelve a dar de qué hablar, pues aunque negó los rumores de una reconciliación con Daisy Anahy se dijo dispuesto a todo por reconquistarla. El cantante y la influencer anunciaron se su separación hace poco más de un año y desde entonces han sido captados en más de una ocasión juntos.

Eduin Caz busca reconquistar a su esposa

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para “De primera mano”, el intérprete de “Qué onda perdida” fue cuestionado por su relación con Daisy Anahy y, aunque aseguró tener una buena comunicación por los tres hijos que tienen en común, negó que existiera una reconciliación entre ellos pero dijo estar dispuesto a reconquistarla.

“Ahí la llevó, no está fácil. Ando echándole todas las ganas, tengo una comunicación muy fregona con Anahy que me la llevo muy bien con ella, obviamente, tenemos tres hijos. No significa que tengamos que dejarnos de hablar, pero yo no quiero ser su amigo, pues ahí andamos. Eso es cosa personal, ahí poco a poco van a ver cómo van las cosas”, dijo el cantante.

¿Por qué terminó la relación de Eduin Caz y Daisy Anahy?

Tras semanas de rumores sobre una crisis en su matrimonio, Eduin Caz confirmó el fin de su relación durante la entrega de los Premios Lo Nuestro en febrero de 2023 cuando dedicó el galardón que ganó a su expareja. A esto se suma lo ocurrido durante uno de sus conciertos cuando empatiza con una fanática que dio a conocer su divorcio: “¿A poco te acabas de divorciar, mi amor? ¿En serio? Yo también”.

Aunque la pareja ha mantenido los detalles de su separación alejados de los reflectores, fanáticos han señalado que las infidelidades del también compositor habrían desgastado su relación y habría sido Daisy Anahy quien tomó la decisión aún cuando estaban en espera de su tercer hijo.