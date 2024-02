Karina de aespa y el actor Lee Jae Wook confirman su relación

Karina de la banda de k-pop aespa y el actor Lee Jae Wook, confirmaron que están en una relación. Como era de esperarse, los fanáticos de ambos artistas se apoderaron de las redes sociales para manifestarle sus buenos deseos a la pareja, y también dejar ver la buena relación que tienen.

Este lunes 26 de febrero, el medio surcoreano Dispatch reveló que la cantante de k-pop y el actor de dramas estaban en una relación. De acuerdo a la fuente antes mencionada, las estrellas se conocieron por primera vez en el desfile de Prada en Milán el 14 de enero de este año, pero desde ese momento comenzaron a salir.

Captaron a Karina y Lee Jae Wook en una cita IG @koreadispatch

Así fue como Karina de aespa y Lee Jae Wook confirmaron su noviazgo

Después de que se revelaran las imágenes de los artistas en una presunta cita y que comenzaran a rondar los rumores de su supuesta relación, la agencia de Lee Jae Wook, CJes Studios, confirmó que su estrella estaba saliendo con Karina, sin embargo, no vio detalles del romance y pidió discreción a los fanáticos.

“Los dos se están conociendo”, comentó la agencia en un breve comunicado, en el que agregó: “Lee Jae Wook actualmente está filmando (un drama) y como esto involucra su vida privada, pedimos que se muestren un cálido respeto”.

Mientras que SM Entertainment, empresa a la que pertenece la integrante de aespa, comentó de manera similar: “Karina y Lee Jae Wook se están conociendo”. Por lo que los fans celebraron que los artistas hicieran pública su relación y les manifestaron sus buenos deseos para la nueva pareja, que se ha convertido en la sensación.

¿Quién es Lee Jae Wook, novio de Karina de aespa?

Lee Jae Wook es un actor surcoreano que nació en Seúl el 10 de mayo de 1998, por lo que actualmente tiene 25 años. Debutó en la serie de Netflix "Recuerdos de la Alhambra", y después de esto ha conseguido otros papeles importantes, en serie como "Do Do Sol Sol La La Sol", "Alquimia de almas" y "El heredero ilegítimo", así como en las películas "The Battle of Jangsari" y "Boksoon debe morir".