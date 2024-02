Cortes de cabello: 5 estilos coreanos para cambiar tu look y lucir como una estrella de K-Pop

Los cortes de cabello estilo coreano han ganado popularidad en los últimos años debido al K-Pop y los K-Dramas, pues cada vez son más quienes han optado por usar estos looks influenciados por las tendencias y la cultura de Corea del Sur. Actualmente, es sencillo pedir a un estilista profesional alguno de estos estilos, por lo que no será difícil conseguir tu cambio de look.

De hecho, aquí tenemos los cortes de cabello estilo coreano más populares entre las cantantes K-Pop para que no lo pienses más esta temporada presumas un look fresco, juvenil y en tendencia. Además, te decimos que estrellas los han utilizado para que te des una idea de cómo se ven.

Sigue leyendo:

Descubre cómo lograr el delineado coreano para que tus ojos luzcan grandes y tiernos

Los cantantes de K-Pop cambian constantemente sus cortes de cabello. (Créditos: Imagen de Pinterest)

¿Qué cortes de cabello estilo coreano puedo hacerme para lucir como una estrella de K-Pop?

Bob Asimétrico: Este corte de cabello es moderno y juvenil, por lo que es muy popular en Corea del Sur. Consiste en un bob corto con una parte más larga en la parte delantera que enmarca el rostro. Puedes optar por agregar capas suaves para darle más textura al cabello.

Ryujin de ITZY ha usado el corte Bob y le luce increíble. (Créditos: Imagen de Pinterest)

Pelo en Capas: Este estilo de cabello es versátil y puede adaptarse a diferentes longitudes. Las capas agregan volumen y movimiento al cabello, creando un aspecto juvenil y fresco. Si gustas, puedes agregar un fleco con poco volumen para lucir más juvenil.

Momo de TWICE ha cortado su cabello en capas y le queda hermoso. (Créditos: Imagen de Pinterest)

Flequillo Lateral: Un flequillo lateral puede transformar completamente tu apariencia. Puedes optar por un flequillo largo y barrido hacia un lado para un look romántico, o un flequillo más corto y puntiagudo para un estilo más atrevido.

Sigue leyendo:

3 tintas coreanas para labios que duran todo el día y son económicas

Ningning de Aespa ha usado este tipo de fleco y mejora mucho la apariencia de su rostro, en especial su mirada. (Créditos: Imagen de Pinterest)

Corte Shaggy: Este estilo es desenfadado y despreocupado. Consiste en capas desiguales y texturizadas que crean un aspecto despeinado pero chic. Es perfecto para quienes prefieren un estilo más relajado y casual.

Seulgi de Red Velvet es una amante de este estilo de cabello y lo luce genial. (Créditos: Imagen de Pinterest)

Corte Pixie: Si buscas un cambio drástico, considera un corte pixie. Este estilo corto y elegante puede resaltar tus rasgos faciales y darle un toque de sofisticación a tu look. Puedes personalizarlo con flequillo o capas para adaptarlo a tu estilo único.