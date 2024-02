Jennifer López le roba a Margot Robbie la corona de Barbie con su atrevido vestido rosa: FOTOS

Este 2024 la moda ha cambiado porque hay nuevas tendencias. Sin embargo, Jennifer López no ha dejado ir todo lo que gira en torno a Barbie, que fue la principal tendencia en 2023 debido al lanzamiento de la película que generó revuelo por todo, yendo desde la historia hasta todo el mundo que la directora y guionista Greta Gerwig creó para hacerle tributo a la icónica muñeca.

En el rol estelar estuvo la actriz Margot Robbie, quien no ha dejado de rendirle tributo a su personaje, a pesar de que no fue nominada en los Premios Oscar que se efectuarán el próximo domingo 10 de marzo. Compartió esta aventura de la mano de Ryan Gosling, quien le dio vida a Ken y sí fue nominado en la máxima gala de lo mejor del cine.

Jennifer López como una Barbie latina

A pesar de esto, todo indica que la actriz australiana, de 33 años de edad, siempre será recordada por su papel en la película. Pero esto no evitó que JLo, de 54 años de edad, le robará por un momento el trono de Barbie, ya que arribó al programa "The Tonight Show", que conduce su amigo Jimmy Fallon, con un look que no puede ser más rosa.

La actriz y cantante estadounidense con raíces puertorriqueñas portó un outfit rosa intenso, color que contrasta con su piel morena. Es un diseño de Valentino Couture que fue presentado en la colección otoño-invierno 2023. Esto explica por qué el atuendo sigue la tendencia Barbie, que sin duda Jennifer López revivió durante el programa de su amigo.

JLo se lució con su look en "The Tonight Show", donde acudió a promocionar su álbum "This Is Me Now". Instagram.

En plena promoción de su álbum "This Is Me Now"

El vestido tiene un gran escote y es asimétrico, así como gran movimiento debido a la tela que se asemeja a seda. El look resultó ideal para "La diva del Bronx" porque vive un momento especial debido a que está promocionando su álbum "This Is Me Now". Con él está retomando su carrera musical que detuvo 10 años, además de qué es una continuación de su disco "This Is Me... Then", que lanzó en 2002.