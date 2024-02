Jennifer López, la reina de la astrología; deslumbra en elegante vestido de los signos zodiacales

Los eventos de gala son de los preferidos de Jennifer López porque saca a relucir su pasión por la moda. Desde los Premios Grammy hasta los Premios Oscar, la actriz y cantante domina las alfombras rojas y suele ser de las mejores vestidas, de acuerdo con los expertos en belleza y moda.

Ante el estreno de su película "This Is Me Now: Una historia de amor", JLo se lució porque eligió un atuendo que le favoreció y sacó a relucir su cuerpo de reloj de arena por el que es una de las famosas de Hollywood más envidiadas. No hay duda de que, a sus 54 años de edad, "la diva del Bronx" no pierde el toque y se impone.

JLo es experta en moda y siempre se reinventa. Instagram Jennifer López.

Jennifer Lopez y su vestido inspirado en la Astrología

Esto se debe a que Jennifer López portó un elegante vestido que le rinde tributo a la Astrología. Mediante un video que compartió en su cuenta de Instagram, la actriz de "Marry me" posó para presumir de manera detallada el outfit que se caracteriza porque tiene un detalle especial: los signos zodiacales.

Se trata de un diseño realizado por Zuhair Murad, quien se caracteriza por elaborar prendas con transparencias y pedrería. El vestido de la esposa de Ben Affleck contó con estos elementos, ya que se trata de un corpiño negro de terciopelo con escote de amor que tiene una falda larga con transparencias. Esto le da un aspecto cósmico al vestido que en la falda tiene grabados elementos de Astrología.

Durante la premier de "This Is Me Now: Una historia de amor", la actriz y cantante sacó a relucir a la leona que lleva dentro. Instagram Jennifer López.

JLo al estilo de Leo, su signo zodiacal

El vestido fue parte de la colección otoño-invierno 2023 de Zuhair Murad y resultó perfecto para el estreno de "This Is Me Now: Una historia de amor", especialmente porque al centro de la falda se encuentra el signo zodiacal Leo, que es el de Jennifer López porque su fecha de nacimiento es el 24 de julio. De hecho, el maquillaje de la intérprete de "Jenny from the Block" tuvo un aire felino con lo que sacó a relucir a la leona que habita en ella.

¿Cómo es el signo zodiacal Leo?

De acuerdo con la Astrología, las personas nacidas entre el 22 de julio y 22 de agosto son Leo que es un signo zodiacal de fuego. Se caracteriza por ser aguerrido y determinado, aunque a veces peca de seguridad y por eso puede llegar a ser soberbio y necio. Debido a la fuerza que tiene, es un líder nato y suele tener éxito en todo lo que se propone.