Quédate con quien celebre tus logros como Ben Affleck hizo con JLo en el lanzamiento de su nueva película

Jennifer López es la cantante y actriz del momento porque está promocionado dos proyectos que considera de los más importantes de su carrera: su disco "This Is Me Now" y su película "This Is Me Now: Una historia de amor". Los reflectores están sobre ella, especialmente porque ayer martes 13 de febrero desfiló en la alfombra roja para lanzar la cinta que gira en torno a sus experiencias en el amor y el amor verdadero.

Llegó bien acompañada a la gala debido a que a su lado estuvo el actor y director de cine Ben Affleck, con quien se casó en 2022, tras retomar su relación en 2021. La pareja tuvo una larga separación para estar junta de nuevo, ya que salió por primera vez en 2002; en 2004 tuvo una ruptura mediática, con lo que finalizó su compromiso debido a la presión social y de la prensa.

Bennifer a su llegada al estreno de "This Is Me Now: Una historia de amor". AP.

Ben Affleck, el más orgulloso de Jennifer López

La pareja, mejor conocida como Bennifer, sobrenombre que sus fans le pusieron en 2002, conquistó en la alfombra roja porque derrochó amor. Aunque el actor de "Batman" escoltó a Jennifer López, la realidad es que la dejó brillar para que ella gozará del evento que celebra su trabajo en "This Is Me Now: Una historia de amor".

Un momento que fascinó a los seguidores de JLo, de 54 años de edad, es cuando Ben Affleck se puso en modo fan. Desde un costado de la alfombra roja, el director de cine estuvo admirando a la actriz y cantante, mientras ella caminaba en la alfombra roja y era fotografiada por los numerosos fotógrafos que fueron al estreno de la cinta. Además, no ocultó que es un esposo orgulloso, ya que grabó a su esposa.

Ben Affleck estuvo en modo fan al admirar a Jennifer López. Instagram Jennifer López.

Película inspirada en el "amor de su vida"

En diversas entrevistas, Jennifer López ha expresado que Ben Affleck es el amor de su vida, razón por la que le dio una segunda oportunidad. Retomar el amor con él fue su punto de inspiración para su disco "This Is Me Now", que es una continuación de This Is Me... Then", que lanzó en 2002 y mediante el que le dedicó canciones a su esposo, especialmente "Dear Ben".

Sin embargo, en esta ocasión, JLo llevó la felicidad a otro nivel y presentó la cinta que define como personal. "Esto es algo que me pareció muy orgánico hacer en este momento de mi vida, con las cosas por las que he pasado y las cosas que he aprendido", expuso "La diva del Bronx" en entrevista con Reuters.