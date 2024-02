JLo: este es el efectivo ejercicio con el que mantiene unos glúteos firmes a los 54 años

No hay duda de que el quinto piso le ha sentado de maravilla a Jennifer López, ya que presume un cuerpo de impacto a sus 54 años de edad. Esto la corona como una de las figuras más bellas de Hollywood, al igual que sus contemporáneas Sofía Vergara y Salma Hayek, quienes tienen 51 y 57 años, respectivamente.

Aunque JLo tiene una silueta bella, es imposible negar que uno de sus mayores atributos es su retaguardia. De hecho, su curvilíneo cuerpo fue clave para que obtuviera el papel de Selena, ya que la fallecida cantante, conocida como "La reina del tex-mex", igual tenía un cuerpo de reloj de arena.

Sigue leyendo:

Jennifer López lo dicta: en primavera la moda será en rosa y con detalles de flores

Chiquis Rivera enseña en Instagram cómo cuida su piel para que parezca de porcelana

JLo posee una silueta de envidia que es el resultado de ser disciplinada con el ejercicio. Instagram Jennifer López.

¿Qué ejercicio de glúteos hace Jennifer López?

Es una realidad que Jennifer López es afortunada al tener un cuerpo de sirena, pero la intérprete de "On the floor" y "Get Right" también ha compartido en numerosas entrevistas que es disciplinada y constante con sus rutinas de ejercicio. De hecho, en sus redes sociales ha compartido cómo entrena de manera habitual y cuando va a tener presentaciones especiales, ya que demandan mayor condición física.

Cuando se trata de los glúteos, la esposa de Ben Affleck realiza platypus walk, ejercicio que también es conocido como sentadillas ornitorrinco. El entrenador personal de "La diva del Bronx", David Kirsch, ha revelado esto e incluso ha explicado que la clave de este ejercicio radica en la postura. De entrada, las rodillas se tienen que flexionar, mientras que el torso se mantiene al frente y las manos deben de ir en la cabeza. Por lo tanto, igual se ejercitan brazos y piernas.

La rutina de ejercicio de la esposa de Ben Affleck incluye sentadillas ornitorrinco que le ayudan a cuidar su retaguardia. Capturas de video Instagram David Kirsch.

Rutina de oro para JLo

Al momento de estar en la posición correcta, se tiene que dar siete pasos hacia adelante y luego siete pasos hacia atrás; esto se debe realizar entre cinco y ocho veces para tener un circuito que brinde resultados. Además de esta actividad, Jennifer López efectúa ejercicios complementarios para tener rutinas completas.

Suele realizar rutinas de HIIT, que es el entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Es una manera de hacer cardio, pero con intensidad regulada porque se efectúan ejercicios aeróbicos de alta intensidad que se combinan con períodos de descanso cortos, lo que permite mantener la frecuencia cardíaca alta sin excederse.