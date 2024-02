Margot Robbie reacciona al desdén de los Oscar por dejarla fuera de los nominados con “Barbie”

Gran polémica la que se generó en torno a los Premios Oscar tras anunciar a los nominados, pues dejaron fuera de la lista a dos de las favoritas en las categorías principales: Margot Robbie y Greta Gerwig. Aunque la actriz se mantuvo ausente ante la controversia, esta vez rompió el silencio y no dudó en expresar su descontento por la ausencia de la directora de “Barbie” pese al impacto que tuvo la cinta.

Margot Robbie rompe el silencio sobre los Oscar

Hace tan sólo unos días se dieron a conocer los nominados al Oscar 2024 y el escándalo no se hizo esperar debido a que quedaron fuera de las categorías principales Margot Robbie y la directora Greta Grewig aún con el impacto que tuvo la cinta “Barbie”, catalogada como una de las más taquilleras del año pasado en todo el mundo.

Margot Robbie rompe el silencio tras quedar fuera de los Premios Oscar. Foto: AP

Aunque Margot Robbie se mantuvo alejada de la controversia, fue durante una reciente proyección especial del Sindicato de Actores de la Pantalla en Los Ángeles, California, retomada por el portal TMZ que rompió el silencio y no dudó en defender a Greta Grewig destacando el impacto que tuvo la película con su mensaje y la producción.

“Obviamente creo que Greta debería estar nominada como directora porque lo que ha hecho es algo único en su carrera, en su vida, lo que ha conseguido, realmente lo es (…) Nos propusimos hacer algo que cambiara la cultura, que afectara a la cultura, que tuviera algún tipo de impacto. Y ya lo ha hecho, y mucho más de lo que habíamos soñado. Esa es realmente la mayor recompensa que puede slier de todo esto”, dijo Robbie.

Margot Robbie defiende a la directora Greta Gerwig. Foto: AP

Ryan Gosling respalda a Margot Robbie

Gosling figura entre los nominados para la categoría Mejor actor de reparto por su papel como Ken en “Barbie”, por lo que no dudó en defender a su compañera de escena y la directora explotando contra la Academia por dejarlas fuera. A través de un comunicado, el actor externó su total apoyo y, aunque se dijo honrado por la mención, también hizo saber su decepción.

“Me siento sumamente honrado de ser nominado por mis colegas junto con artistas tan notables en un año de tantas películas maravillosas (…) Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de 'Barbie' sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarse corto“, dijo.