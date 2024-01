"No hay Ken sin Barbie", Ryan Gosling ataca a los Oscar 2024 por no nominar a Margot Robbie

Este martes 23 de enero se anunció la tan esperada lista de nominados a los Premios Oscar 2024, lo que generó una intensa controversia debido a que Margot Robbie y Greta Gerwig, protagonista y directora de la cinta “Barbie”, quedaron fuera. Aunque no así Ryan Gosling, quien dio vida a Ken, por lo que el actor emitió un comunicado en el que expresa su decepción con la Academia ante la decisión que ya fue duramente criticada tanto por fans como por expertos.

Ryan Gosling se lanza contra la Academia

A través de un comunicado difundido por Variety, Ryan Gosling se dijo honrado por estar nominado junto a grandes estrellas del cine, pero no dudó en mostrar su apoyo a Margot Robbie y la directora Greta Gerwig ante su ausencia en dos de las categorías más importantes aún con el impacto que tuvo “Barbie” en las salas de cine, así como su decepción con la Academia por la decisión.

“Me siento sumamente honrado de ser nominado por mis colegas junto con artistas tan notables en un año de tantas películas maravillosas (…) Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de 'Barbie' sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarse corto“, dijo.

Añadió: “Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y afortunadamente sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debería ser reconocido junto con el de otros nominados muy merecedores. Dicho esto, estoy muy feliz por America Ferrera y los otros increíbles artistas que contribuyeron con su talento para hacer de esta una película tan innovadora”.

Margot Robbie y Greta Gerwig fuera de los Oscar

Las galas previas a los Oscar en las que también se reconoce a lo mejor del séptimo arte muchas veces dan muestra de lo que se espera para los nominados, pero no siempre genera una respuesta positiva y así ocurrió con la cinta “Barbie” que fue una de las más taquilleras del 2023 y por la que se esperaba a Margot Robbie y Greta Gerwig en alguna de las categorías, algo que no ocurrió logrando enfurecer a los fans.

America Ferrera destaca como una de las nominadas en Mejor actriz de reparto, categoría en la que compite con Emily Blunt, Danielle Brooks, Jodie Foster y Da’Vine Joy Randolph. Ryan Gosling también destaca en la lista para Mejor actor de reparto junto a Robert Downey Jr. por “Oppenheimer”, Robert De Niro por “Los asesinos de la luna”, Sterling K. Brown por “American Fiction” y Mark Ruffalo por “Pobres criaturas”.