Premios Oscar 2024: ¿Dónde ver las películas nominadas?

El cine se convirtió en una de las mayores herramientas de expresión artística creadas por el humano, por eso, no sorprende la importancia que tienen las premiaciones que reconocen a lo mejor de esta industria, tal es el caso de los Premios Oscar, los cuales reconocen la excelencia y distinción en la actuación, dirección, escritura, diseño de producción y otras categorías cinematográficas.

La 96ª edición de los Premios de la Academia se encuentra a la vuelta de la esquina, pues se celebrará el 10 de marzo en Hollywood y será conducida por el comediante Jimmy Kimmel. El furor entorno a esta ceremonia es enorme y ya tenemos la lista de nominados.

"Killers of the Flower Moon" es una de las cintas más nominadas este año. Foto: IMDB

Es dentro de este contexto de furor entorno a las producciones con más posibilidades de ganar la estatuilla, que a continuación te dejamos una lista de las películas más nominadas a los Premios Oscar 2024 y dónde verlas, tal es el caso de las exitosas "Barbie" y "Oppenheimer", por mencionar algunas.

"Oppenheimer": puedes ver este filme dirigido por Christopher Nolan a través de Amazon Prime Video con un costo de 60 pesos.

"Barbie": esta cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Goslin está en HBO Max y Amazon Prime Video.

Margot Robbie compite por la estatuilla de Mejor Actriz. Foto: IMDB

"Anatomy of a Fall": puedes disfrutar de este filme frenético en Apple TV y Mubi.

"Killers of the Flower Moon": esta es una película que compite fuertemente por una estatuilla, está en Prime Video y Apple TV.

"Maestro": la cinta se estrenó el pasado 20 de diciembre en Netflix.

"Vidas pasadas": puedes ver este desenfrenado filme a través de Mubi.

"The Zone of Interest": este es un filme que se estrenará pronto en la plataforma de cine de arte Mubi.

"American Fiction": aún no estrena en México.

El filme es frenético y repleto de arte visual. Foto: MUBI

"Poor Things" : estreno en México 25 de enero de 2023.

"The Boy and The Heron": la película más reciente de estudios Ghibli está disponible actualmente en cines.

"Elemental": la película llena de reflexión y emociones puede verse en el servicio de Disney +.

Esta cinta narra una apasionante y divertida historia de amor. Foto: Disney

"Spider-Man: Across the Spider-verse": sin duda, una de las favoritas para verse en familia, está en HBO Max y Claro Video.

¿Por qué ver estas películas antes de la entrega de los Premios Oscar 2024?

Las películas nominadas suelen ser seleccionadas por su calidad cinematográfica, narrativa y actuación, así que verlas antes de la ceremonia te brinda la oportunidad de disfrutar de producciones destacadas y formar tu propia opinión sobre las mejores obras cinematográficas del año.

Recuerda que ver las películas nominadas es una forma de apoyar la industria cinematográfica, pues la audiencia desempeña un papel crucial en el éxito de una película, y al ver las nominadas, contribuyes al reconocimiento de la excelencia en el séptimo arte.

Esta será la 96ª edición de los Premios de la Academia. Foto: Archivo

fal