Adianez Hernández protagonizó uno de los escándalos más grandes en la farándula, pues tras confirmar su separación con Rodrigo Cachero se reveló que fue una infidelidad por parte de la modelo fue lo que puso fin a su matrimonio. Tras varios meses y una batalla de declaraciones, los actores afirmaron tener un trato cordial por el bienestar de los hijos que tiene en común y así lo demostraron con su reciente reencuentro en el que dejaron de lado todo conflicto para celebrar el cumpleaños seis de su hijo menor, Kai.

En septiembre de 2023 Rodrigo Cachero compartió en redes sociales un video en el que hizo oficial su separación y confirmó los rumores de una infidelidad por parte de Adianez Hernández. Y es que la actriz comenzó un romance con Augusto Bravo, quien hasta ese momento había sido pareja por más de 10 años de la actriz Larisa Mendizábal, expareja y madre del hijo mayor de Cachero.

Aunque la controversia no se detuvo para Hernández, pues a casi un año del escándalo que marcó su carrera la actriz decidió llegar al altar con Augusto Bravo en una lujosa ceremonia celebrada en la playa. Aún cuando las críticas no se detienen para la nueva pareja, todo indica que los actores están dispuestos a dejar de lado todo conflicto ya que se reunieron el pasado fin de semana para celebrar el cumpleaños seis de su hijo menor, Kai, quien tuvo una segunda fiesta en Cancún a la que si asistió la pareja de su mamá.

Adianez Hernández y Rodrigo Cachero olvidan escándalo por infidelidad y se reencuentran en el cumpleaños de su hijo. Foto: IG @kai_cachero

Los hijos de Adianez Hernández ante el escándalo por infidelidad

En entrevista para “Ventaneando”, Adianez Hernández fue cuestionada sobre el impacto que tuvo en sus hijos el escándalo por la infidelidad. Al respecto, puntualizó en que Bravo tiene una buena relación tanto con Ian como con Kai, de 10 y seis años de edad, respectivamente, motivo por el que no dudó en ser sincera con el mayor de ellos al explicarle que habían comenzado su relación antes de que ella terminara el matrimonio con su papá.

“Ian sabe todo, tiene 10 años, yo le expliqué que ‘Mamá conoce a Pepe (Augusto) desde antes de separarse, pero no se separa mamá por Pepe, de tu papá', pasaron cosas, cosas que solo tengo por qué platicar con él”, dijo la actriz.

La exconductora de “Escape Perfecto” añadió que con Rodrigo Cachero había decidido ya no tener más hijos, pero con Augusto Bravo lo ha reconsiderado y ya está en sus planes agrandar su familia: “Yo ya había cerrado la fábrica. No era algo que estuviera en mis planes, ya no haba opción. Él tiene muchas ganas y, como yo lo veo con mis hijos, no lo dudo”.

Adianez Hernández planea convertirse en madre con Augusto Bravo. Foto: IG @adianezhzr

