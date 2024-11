Así reaccionó Larisa Mendizábal al escuchar el audio de Rodrigo Cachero sobre la infidelidad de Augusto y Adianez

El mundo del entretenimiento mexicano se vio sacudido en 2023 por una serie de revelaciones sobre infidelidades y rupturas en parejas de figuras públicas. Entre los casos más comentados se encuentra el de Rodrigo Cachero, Adianez Hernández, Augusto Bravo y Larisa Mendizábal, cuyas vidas se vieron entrelazadas por un escándalo que aún sigue generando titulares. Fue en septiembre de ese año cuando Cachero, actor conocido por su participación en telenovelas, sorprendió al anunciar su separación de Adianez, su esposa durante once años y madre de sus hijos, Ían y Kai.

Lo que parecía ser una ruptura más, se convirtió en una delicada polémica cuando trascendió que la causa de la separación era una infidelidad por parte de Adianez, quien, mantuvo un romance clandestino con Augusto Bravo, quien era novio de Larisa Mendizábal, quien a su vez es madre del hijo mayor de Cachero, razón por las que ambas parejas eran cercanas.

La reacción de Larisa Mendizábal

Aunque Larisa ya sabía de la existencia del audio, había preferido no escucharlo hasta ese momento. Sin embargo, al oír la grabación de la confrontación entre Cachero y Bravo, la reacción de la actriz se ha viralizado en redes sociales.

Y es que, el rostro de Larisa denota una clara decepción al recordar lo vivido un año atrás, al ser traicionada por su pareja, además del asombro de escuchar al padre de su hijo exigir un respeto hacia ella. Esta reacción ha conmovido a miles de internautas que han mostrado su apoyo a la actriz y a Rodrigo Cachero que fueron los afectados.

Larisa reaccionó al escuchar el audio que Cachero le envió a su ex.

¿Qué dice Rodrigo Cachero en el audio?

Recientemente, durante una entrevista para el podcast “Mitangrit” de Horacio Villalobos, Larisa Mendizábal, actriz y exnovia de Cachero, se vio sorprendida por un audio que el propio Cachero había enviado a Augusto Bravo poco después de descubrir la infidelidad de Adianez. El mensaje, cargado de indignación y frustración, revela el nivel de enojo del actor al enterarse de la traición no solo de su entonces esposa, sino también de quien pensaba era un amigo cercano. En el audio, Cachero no duda en expresar su furia con palabras duras, evidenciando la ruptura no solo de su relación con Adianez, sino también de su confianza hacia Bravo.

“Para cul...radas, c...brón, lo que estás haciendo, p...n...jo. Estoy aquí con tu novia, ya le dije todo lo que pienso y lo que siento”, es el comienzo del audio, donde Cachero deja en claro su decepción.

La relación entre Cachero y Bravo había sido estrecha, pues ambos compartían una amistad cercana, además de los vínculos con Larisa, por lo que la traición se siente aún más. La confianza que se había construido entre ambos colapsó en ese instante, y Cachero le exige a Augusto que le cuente la verdad a Larisa, poniendo en juego la dignidad de su familia.

Cachero y Larisa fueron traicionados por sus parejas.

“Espero tengas la dignidad, la decencia y la moral de no pensar que ahora te vas a venir a vivir aquí. Y por los años y el cariño que te tenía, te doy oportunidad de que tú se lo digas a Larisa”, expresa Cachero.

