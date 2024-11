Filtran el audio de Rodrigo Cachero con el que reclamó a Augusto Bravo y Adianez Hernández:”no pensé que fueras tú”

Fue en septiembre del 2023, cuando el actor Rodrigo Cachero anunció de una manera muy particular su separación de la presentadora Adianez Hernández, con quien estuvo casado durante once años y juntos procrearon dos niños llamados Ían y Kai. Su ruptura fue muy polémica debido a que días después se dio a conocer que fue debido a que ella le fue infiel con Augusto Bravo, quien era pareja de Larisa Mendizabal quien a su vez es expareja de Cachero.

Desde entonces, Adianez y Augusto viven su amor sin esconderse de nadie y hasta se casaron, sin embargo, a poco más de un año de esta fuerte polémica, se ha filtrado el audio que Rodrigo Cachero envió a Bravo en donde le reclama y hasta le pone fecha límite para que hable con la verdad a Larissa, pues, si no lo hace, él lo hará.

Estuvieron casados por 11 años.

Foto: IG @rocachero

Como parte de la entrevista que Horacio Villalobos le hizo a Larisa Mendizabal para su podcast “Mitangrit” de TvNotas, el periodista lanzó un adelanto de esta plática, el cual contiene un revelador audio en el que se escucha como Rodrigo Cachero confronta a Augusto Bravo al descubrir la infidelidad de Adianez Hernández.

“Para cul.3r4das, c.4brón, lo que estás haciendo, p.3n.d3j0. Estoy aquí con tu novia, ya le dije todo lo que pienso y lo que siento. Desde hace semanas obviamente desconfié de ella... y oh sorpresa, la verdad no pensé que fueras tú, wey... no m@.m3s”, se escucha decir a Cachero

Vivieron su amor.

Foto: IG @adianezhzr

Es importante recordar que Rodrigo Cachero tenía una buena relación con Augusto Bravo, ya que este era pareja de Larisa Mendizabal, quien fue novia de Cachero y tuvieron un hijo, por lo que la relación entre ambas parejas era muy cercana debido a este vínculo.

Sin embargo, eso no quedó ahí, pues, el audio seguía y en la siguiente parte, Cachero puso un ultimátum a Augusto Bravo para que le dijera toda la verdad a Larisa Mendizabal, pues, si no lo hacía, él mismo le iba a mostrar conversaciones que había tenido con Adianez Hernández.

“El c$g4d3ro que hiciste con mi familia, ¿por qué wey?, no m@.m3s, espero tengas la dignidad, la decencia y la moral, de no pensar que ahora te vas a venir a vivir aquí y mira nada más por los años y por el cariño que te tenía te doy oportunidad que tú se lo digas a Larissa, creo que va a ser mejor que se lo digas tú, entonces, me voy a esperar y si no se lo has dicho, yo el martes le voy a hablar y le voy a mandar un par de pantallazos y de mensajes”, dijo Cachero