"Ya basta de que me traten así": Memo Aponte amenaza con quitarse la vida tras las fuertes declaraciones de su exnovia: VIDEOS

Recientemente el famoso youtuber y actor de doblaje Memo Aponte volvió a verse involucrado dentro de una intensa polémica tras la ruptura con su ahora expareja Shadia Haddad, luego de que esta revelará que el joven le había sido infiel en varias ocasiones y que la había terminado justo cuando iban a celebrar una fiesta de Halloween, plan con el que el influencer habría continuado sin su presencia, y al cual habría invitado a varias chicas.

Además relató que durante su noviazgo, Memo no había respetado su relación, pues mantenía un perfil activo dentro de varias aplicaciones de citas, sin embargo, la mayor revelación se dio cuando Shadia dio a conocer que supuestamente el youtuber habría organizado una fiesta en la cual se llevaron a cabo prácticas sexuales entre varios individuos.

Dicha declaración generó una fuerte controversia, misma que le provocó una lluvia de múltiples comentarios negativos a Memo Aponte, quien el día de ayer subió un video en respuesta a todo lo que estaba pasando, en donde dio mucho de qué hablar al hacer una serie de insinuaciones en donde demostró su intención por querer quitarse la vida.

A través de un video compartido en su cuenta oficial de TikTok la cual fue eliminada poco después del post, Memo Aponte compartió un video de 15 minutos en donde dio su versión de los hechos, asegurando que no le fue infiel y que Shadia era una persona interesada que siempre le pedía que le pagara y le comprara cosas, además de que era muy manipuladora al grado de tenerlo amenazado con funarlo en redes si no cumplía con sus exigencias.

De igual forma habló sobre lo mal que se siente cada vez que pasa por algo así ya que comentó que no es la primera pareja que lo ha amenazado. Además expresó lo difícil que es para él recibir tantos comentarios de odio de personas que según sus propias palabras lo "juzgan sin siquiera conocerlo", emociones que en conjunto han provocado que quiera quitarse la vida, tal y como lo insinuó que podría hacerlo en repetidas ocasiones en el video.

"Ya basta, por que así he estado durante muchos años de mi vida, manipulado, y ya me canse. Este video lo hago para liberarme, si el día de mañana ya no estoy con ustedes quiero que sepan lo que sentí, que intenté echarle muchas ganas y que los amo muchísimo a todos, y que ya basta de mi silencio, ya basta de quedarme callado", declaró Memo Aponte.