Larisa Mendizábal trabajará con su ex, Rodrigo Cachero, tras escándalo de infidelidad con Adianez Hernández

Rodrigo Cachero y Adianez Hernández protagonizaron un fuerte escándalo luego de que el actor destapara la infidelidad de su entonces esposa con Augusto Bravo, quien en aquel momento también era pareja de Larisa Mendizábal, con quien el actor tiene un hijo. A poco más de un año de la polémica, un nuevo proyecto en televisión reunirá de nuevo a los actores y ambos hablaron de la manera en la que han enfrentando lo ocurrido, así como el compartir cámara juntos.

A un año del escándalo que sacudió el mundo del espectáculo, Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal trabajarán juntos en la telenovela “Regalo de amor” en la que la actriz es parte del elenco y el actor es director de escena. Al respecto, ambos se mostraron felices y destacaron la buena relación que existe entre ellos a 20 años de su separación; además, hablaron sobre la posibilidad de una reconciliación luego de que las exparejas de ambos llegaran al altar juntos tan sólo unos meses después de la controversia.

“Somos muy buenos amigos y nos queremos mucho, pero desde hace 20 años cerramos y cerramos muy cordial. Es un ser que yo quiero, admiro, respeto, apoyo y me cuida y me quiere, creo que es mucho mejor estar así”, dijo Rodrigo Cachero en entrevista para "De primera mano" al ser cuestionado sobre la posibilidad de una reconciliación con Larisa Mendizábal, quien también se dijo feliz por compartir el proyecto con su expareja: “Yo siempre he sido fan de Rodrigo como director y como actor. Me siento super apapachada, cobijada, esperamos con ansias tener llamado juntos para trabajar otra vez”.

En septiembre de 2023 Rodrigo Cachero compartió un video en redes sociales en el que destapó la infidelidad de su entonces esposa, Adianez Hernández, con Augusto Bravo, quien era pareja de Larisa Mendizábal. El actor indicio haber descubierto lo que ocurría en junio de ese mismo año, pero fue meses más tarde que decidió hacerlo público y tan sólo unas semanas después la polémica pareja se dejó ver por primera vez juntos en medio de fuertes críticas, finalmente, a casi un año de lo ocurrido anunciaron su unión con una serie de imágenes que revelaban detalles de la ceremonia.

En su reciente entrevista, Cachero afirmó tener una relación cordial con la madre de sus hijos y destacó la labor que Hernández realiza con los pequeños pese a las severas críticas que ha recibido por su romance con Bravo. Al respecto, la actriz no ha dudado en responder de manera contundente señalando que existían conflictos en su matrimonio con el actor desde mucho tiempo antes de la infidelidad.

"Cuántas mujeres no se quedan calladas estando inconformes y no queriendo estar ahí por los hijos. Antes de que todo esto rompiera yo ya llevaba un año cargando de no querer estar ahí, pero no puedes romper eso porque tienes dos hijos y una sociedad encima, una familia encima y esta creencia en la que nos educaron todas las mujeres de ‘te aguantas y es lo que te toca’ (…) No es justo, entonces la gente podrá decir que yo fui, que yo hice, ‘por qué no hablaste a tiempo’… ¡porque no puedes!", dijo Hernández en entrevista para "Ventaneando".