Adianez Hernández revela detalles de su boda con Augusto Bravo y responde a las críticas

A un año del escándalo por una infidelidad, Adianez Hernández y Augusto Bravo llegaron al altar con una ceremonia en la Riviera Maya de la que la actriz compartió algunos detalles y respondió a las críticas que ha recibido en redes sociales. Además, habló sobre sus planes de convertirse en madre junto a su ahora esposo y la relación que éste tiene con sus hijos, Kai e Ian, fruto de su matrimonio con el actor Rodrigo Cachero.

En septiembre de 2023 Larisa Mendizabal compartió un video en redes sociales con el que confirmó los rumores de una infidelidad por parte de su entonces pareja, Augusto Bravo, con la conductora Adianez Hernández. Por otra parte, su expareja y padre de su hijo, el actor Rodrigo Cachero, hizo lo mismo y detalló que todo lo habría descubierto en junio. Ambos se dijeron desconcertados por la relación, pues desconocían la manera en la que pudieron haberse encontrado debido a que no tenían una amistad pese a la cercanía de las familias.

En entrevista para el programa “Ventaneando”, Adianez Hernández dio detalles de su boda con Augusto Bravo y la manera en la que les han afectado las críticas. La exparticipante de “Survivor” también mencionó que sus hijos, Kai e Ian, tienen una buena relación con su ahora esposo y esto la ha llevado a replantearse sus planes de convertirse en madre ya que antes de comenzar su nueva relación era algo que ya no tenía en mente.

Adianez Hernández dejó ver, una vez más, que antes del escándalo por su romance con Augusto Bravo ya enfrentaba algunos problemas en su matrimonio con Rodrigo Cachero con quien ahora mantiene una relación cordial por sus hijos.

Cuántas mujeres no se quedan calladas estando inconformes y no queriendo estar ahí por los hijos. Antes de que todo esto rompiera yo ya llevaba un año cargando de no querer estar ahí, pero no puedes romper eso porque tienes dos hijos y una sociedad encima, una familia encima y esta creencia en la que nos educaron todas las mujeres de ‘te aguantas y es lo que te toca’ (…) No es justo, entonces la gente podrá decir que yo fui, que yo hice, ‘por qué no hablaste a tiempo’… ¡porque no puedes!

Lariza Mendizabal y Rodrigo Cachero fueron pareja durante varios años, fruto de su relación nació su hijo Santiago. Luego de ello, la actriz estuvo con Augusto Bravo durante 11 años antes de que se destapara la infidelidad del empresario con la conductora Adianez Hernández, quien en ese momento estaba casada con Cachero. Ambos actores confirmaron el fin de su relación a través de redes sociales, donde se sinceraron sobre traición de sus respectivas parejas y el impacto que eso tenía en su vida personal.

A principios de junio pasado me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con Adianez Hernández, me lo confesó porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo y esposo de Adianez, se dio cuenta de lo que estaba pasando (…) Supongo que su relación comenzó por redes sociales, no sé cómo ni porqué comenzaron a hablar, eso no lo sé. Una vez que me dice que me fue infiel, ya no hubo intención de su parte de hablar o explicar mucho. Solamente dijo: ‘Perdóname, no te mérelas esto, no sé qué me pasó, ni yo me reconozco