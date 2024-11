Christian Nodal sí traicionó a Cazzu, salen a la luz pruebas irrefutables del engaño

No para la polémica en torno al triángulo amoroso entre Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar, pues la guerra de declaraciones entre se ha intensificado luego de que la cantante argentina saliera a dar su versión de los hechos y desmintiera a la hija de Pepe Aguilar quien aseguró en una entrevista que Cazzu estaba enterada que ella y Nodal tenían una relación, aún cuando él estaba en una relación de pareja con Julieta.

Cansada de las acusaciones y de que se falseara la verdad, Cazzu salió a desmentir a Ángela y a poner un alto, pues consideró necesario establecer límites, pues se metieron con sus sentimientos y se dio a entender que ella había sido partícipe de la historia y asegura que jamás fue así, ya que a ella la terminaron por otros motivos.

De acuerdo con Max Lumbia, Nodal sí traicionó a Cazzu, pues él dio a conocer el 17 de mayo que estaban separados y fue el 22 de ese mes cuando se les vio por primera vez juntos afuera de una tienda de Texas. Ante la presión mediática el cantante de "Los besos que te di" anunció el día 24 de mayo que había y terminado su relación con Julieta. Lumbia afirma que sus fuentes le confirmaron que sí hubo infidelidad por parte él.

Fue el 10 de junio cuando a través de la revista Hola la pareja confirmó su noviazgo, entonces dijeron que se trataba de una historia muy bonita de muchos años atrás. Y es que se dice que la pareja se enamoró cuando ella tenia 14 años y él 19 por lo que no hubo nada entre ellos, más que un amor platónico. A raíz de eso surge el dueto entre ellos dos que básicamente estaba inspirado en su historia de amor y así surgió el éxito "Dime cómo quieres".

Para Ángela Aguilar lo importante era limpiar la imagen de Nodal a quien se le había tachado ya de ser un hombre infiel, por eso afirmó que Cazzu estaba al tanto de que ellos salían y que no se había roto ningún corazón en esa relación, cuestión que provocó una escalada de reacciones al grado que iniciaron declaraciones entre los tres involucrados.

"Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla, a mí cuando me dejaron me dejaron por otros motivos y me enteré de la relación igual que todos ustedes, por los mismos medios".