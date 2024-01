Pati Chapoy revela cuál fue la traición que más le ha dolido en Ventaneando: "me causó mucha molestia"

El pasado 22 de enero “Ventaneando” cumplió 28 años al aire de manera ininterrumpida y debido a ello Pati Chapoy realizó un programa especial para su canal de YouTube en el que ha revelado algunos de los secretos mejor guardados de dicha producción y fue aquí donde la reconocida y polémica conductora confesó cuál es la traición de sus excompañeros que más le ha dolido y como era de esperarse, estas declaraciones de la periodista paralizaron a toda la farándula.

Estas declaraciones de Pati Chapoy se originaron debido a que su compañera, Rosario Murrieta, la cuestionó de manera directa sobre la salida o despido de algún excompañero que la afectó más y fue aquí donde sin titubear la periodista señaló a Pepillo Origel, no obstante, señaló que detrás de la renuncia del presentador hubo una fuerte traición que tenía como intención acabar con “Ventaneando” o por lo menos hacerlo tambalear.

Pati Chapoy recordó que previo a la renuncia de Pepillo Origel, quien abandonó el programa fue la productora Carmen Armendáriz, quien se fue a Televisa acompañada por todos los miembros del staff, lo cual, fue un duro golpe para “Ventaneando” pues se vieron en la necesidad de buscar un equipo en tiempo récord para poder continuar sus transmisiones de manera normal.

“La que más me afectó fue la de Origel, yo me creí el cuento de que éramos un equipo, estaba Carmen Armendáriz al frente y yo me la creí, eso sí me causo mucha molestia, fue una traición porque primero se va Carmen, se lleva a Origel, se lleva a todo el equipo de producción, entonces se quedaron muy pocas personas, se fueron en la mañana y en la tarde Origel me dice que se va, yo estaba con los pelos de punta, pero la gente nunca se dio cuenta del desastre que quiso provocar Carmela Armendáriz.

Pati Chapoy confesó que la salida de Pepillo Origel de "Ventaneando" fue la que más le afectó. Foto: Ventaneando

Pati Chapoy revela quién fue “el monstruo” detrás de esta traición a Ventaneando

De acuerdo con las palabras de Pati Chapoy, la persona encargada de orquestar esta traición a “Ventaneando” fue el fallecido Alberto Ciurana, un alto ejecutivo de TV Azteca que en su momento también trabajó para Televisa y fue precisamente en esa época cuando intentó desmantelar el referido programa de espectáculos, además, la periodista reveló que el ejecutivo en alguna ocasión le expresó sus negras intenciones de manera directa, por lo que no dudó en calificarlo como “un monstruo”.

Pati Chapo ha señalado que Alberto Ciurana intentó afectar a "Ventaneando" en más de una ocasión. Foto: IG: albertociurana

“La llamó Ciurana (a Carmen Armendáriz), mira lo que es el mundo, Alberto Ciurana le puso sobre la mesa mucho dinero y dijo ‘me voy’, a Origel también, con toda la intención de que Ciurana quería desbaratar “Ventaneando” porque hay algo que no he platicado, pero hoy lo voy a platicar: cuando llego yo a TV Azteca, yo ya tenía tiempo de no trabajar en Televisa, coincidimos Alberto y yo en un teatro y el muy mono, correcto, me saludó y cuando termina la obra de teatro, nos abrazamos, nos despedimos y me toma por los hombros y me dice ‘¿sabes cuál es el sueño de mi vida?’ literal: ‘darte en la madre a ti y destruir a TV Azteca’ yo me quedé temblando, no comenté nada y me fui, ese era el monstruo de Alberto Ciurana”, finalizó Pati Chapoy, quien aseguró no saber por qué le tenía tanto odio el referido ejecutivo.